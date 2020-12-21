Надзвичайно смачні, легкі безе з кремом до святкового столу сподобаються усій родині.

Єлизавета Глінська підготувала чудовий рецепт надзвичайно легких, ніжних тістечок – вершкових безе з кремом "Шарлотт" та виклала рецепт на своїй сторінці в інстаграм, які прекрасно доповнять святкове меню.

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Інгредієнти для безе:

– 90 г білків (3 шт.);

– 90 г цукру (3,5 ст.л.);

– 90 г цукрової пудри (3,5 ст.л.).

Інгредієнти для крему:

– 100 мл молока (5 ст.л.);

– 50 г яєць (1 шт.);

– 100 г цукру (4 ст.л.);

– 1,3 палички ванілі або ванільного цукру;

– 150 г вершкового масла 82%.

Готуємо безе (швейцарська меренга). У мисці змішайте білки з цукром та цукровою пудрою, помішуючи вінчиком. Розігрійте воду у каструлі, поставте миску з білками на парову баню, змішайте масу до повного розтанення цукру. Важливо! Не перегрівайте білки, щоб маса не згорнулася. Білкову масу збийте міксером. У кондитерський мішок викладіть білкову масу. Розігріваємо духовку на 90 градусів. На деко викладіть пергаментний папір, розкладіть безе насадкою "Закрита зірка" діаметром 3-4 см, відправте у духовку для запікання на 1,5 години. Витягніть безе, залиште при кімнатній температурі до повного охолодження. Готуємо крем "Шарлотт". У каструлі змішайте молоко, цукор, яйця, ванілін, поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою, залиште при кімнатній температурі до повного охолодження. У мисці збийте вершкове масло, додайте крем "Шарлотт", змішайте до однорідної маси. Перекладіть крем в кондитерський мішок з насадкою "Закрита зірка". З'єднайте половинки безе кремом, красиво розкладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт безе з кремом "Шарлотт" у відео: