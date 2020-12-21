Рецепт новорічних безе з кремом від Лізи Глінської
Надзвичайно смачні, легкі безе з кремом до святкового столу сподобаються усій родині.
Єлизавета Глінська підготувала чудовий рецепт надзвичайно легких, ніжних тістечок – вершкових безе з кремом "Шарлотт" та виклала рецепт на своїй сторінці в інстаграм, які прекрасно доповнять святкове меню.
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- Готуємо безе (швейцарська меренга). У мисці змішайте білки з цукром та цукровою пудрою, помішуючи вінчиком. Розігрійте воду у каструлі, поставте миску з білками на парову баню, змішайте масу до повного розтанення цукру. Важливо! Не перегрівайте білки, щоб маса не згорнулася.
- Білкову масу збийте міксером.
- У кондитерський мішок викладіть білкову масу.
- Розігріваємо духовку на 90 градусів. На деко викладіть пергаментний папір, розкладіть безе насадкою "Закрита зірка" діаметром 3-4 см, відправте у духовку для запікання на 1,5 години. Витягніть безе, залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.
- Готуємо крем "Шарлотт". У каструлі змішайте молоко, цукор, яйця, ванілін, поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, перекладіть у миску, накрийте харчовою плівкою, залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.
- У мисці збийте вершкове масло, додайте крем "Шарлотт", змішайте до однорідної маси.
- Перекладіть крем в кондитерський мішок з насадкою "Закрита зірка". З'єднайте половинки безе кремом, красиво розкладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт безе з кремом "Шарлотт" у відео:
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