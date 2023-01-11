Торт из безе – отличный вариант для простой домашней выпечки. Яркий вид десерта покорит не одно сердце за праздничным столом, а украсить можно любыми сезонными ягодами или фруктами.

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Существует много популярных десертов из яичных белков: пирожное Павлова, меренговый рулет, но мы советуем начать именно с торта безе.

Рецепт торт с безе

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Взбиваем белки к пенке и в два этапа добавляем сахар.
  • Далее добавляем лимонник сок и в конце крахмал.
  • Выкладываем меренг любой формы, которая вам нравится выпекаем при 110 градусах 2 часа.

Приготовление:

  • Взбиваем сливки, добавляем сахар немного крем-сырая. Масса должна быть стойкой.
  • Оформляем тортик кремом, добавляем любимые сезонные ягоды или фрукты и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!