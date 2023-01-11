Торт з безе – чудовий варіант для простої домашньої випічки. Яскравий вигляд десерту підкорить не одне серце за святковим столом, а прикрасити його можна будь-якими сезонними ягодами чи фруктами.

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Існує багато популярних десертів з яєчних білків: тістечко Павлова, меренговий рулет, але ми радимо почати саме з торта безе.

Рецепт торт з безе

  • Час: 2 години
  • Порції: 4

Приготування:

  • Збиваємо білки до пінки і у два етапи додаємо цукор.
  • Далі додаємо лимонник сік і вкінці крохмаль.
  • Викладаємо меренгу будь-якої форми, яка вам подобається випікаємо при 110 градусах 2 години.

Приготування:

  • Збиваємо вершки, додаємо цукор трішки крем-сиру. Маса повинна бути стійкою.
  • Оформляємо тортик кремом, додаємо улюблені сезонні ягоди чи фрукти та подаємо до столу.

Смачного!