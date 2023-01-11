Торт з безе – чудовий варіант для простої домашньої випічки. Яскравий вигляд десерту підкорить не одне серце за святковим столом, а прикрасити його можна будь-якими сезонними ягодами чи фруктами.

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Існує багато популярних десертів з яєчних білків: тістечко Павлова, меренговий рулет, але ми радимо почати саме з торта безе.

Рецепт торт з безе

Час: 2 години

2 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів цукру;

– 4 яєчних білки;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Збиваємо білки до пінки і у два етапи додаємо цукор.

Далі додаємо лимонник сік і вкінці крохмаль.

Викладаємо меренгу будь-якої форми, яка вам подобається випікаємо при 110 градусах 2 години.

Інгредієнти для крему:

– жирні коров'ячі вершки 30 – 33%;

– цукрова пудра;

– крем-сир.

Приготування:

Збиваємо вершки, додаємо цукор трішки крем-сиру. Маса повинна бути стійкою.

Оформляємо тортик кремом, додаємо улюблені сезонні ягоди чи фрукти та подаємо до столу.

Смачного!