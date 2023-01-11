Безе торт с мандаринами: простой рецепт из яичных белков

Зачастую после праздников остаются не использованы яичные белки. Что с ними делать? Выбрасывать жалко, а омлеты есть уже не в состоянии.

Торт из безе – отличный вариант для простой домашней выпечки. Яркий вид десерта покорит не одно сердце за праздничным столом, а украсить можно любыми сезонными ягодами или фруктами.

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Существует много популярных десертов из яичных белков: пирожное Павлова, меренговый рулет, но мы советуем начать именно с торта безе.

Рецепт торт с безе

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

– 200 граммов сахара;– 4 яичных белка;– 1 чайная ложка лимонного сока;– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Взбиваем белки к пенке и в два этапа добавляем сахар.

Далее добавляем лимонник сок и в конце крахмал.

Выкладываем меренг любой формы, которая вам нравится выпекаем при 110 градусах 2 часа.

– жирные коровьи сливки 30 – 33%;– сахарная пудра;– крем-сыр.

Приготовление:

Взбиваем сливки, добавляем сахар немного крем-сырая. Масса должна быть стойкой.

Оформляем тортик кремом, добавляем любимые сезонные ягоды или фрукты и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!