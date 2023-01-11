Безе торт с мандаринами: простой рецепт из яичных белков

11 января 2023, 11:52
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Готовим с Юлией

Зачастую после праздников остаются не использованы яичные белки. Что с ними делать? Выбрасывать жалко, а омлеты есть уже не в состоянии.

Торт из безе – отличный вариант для простой домашней выпечки. Яркий вид десерта покорит не одно сердце за праздничным столом, а украсить можно любыми сезонными ягодами или фруктами.

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Существует много популярных десертов из яичных белков: пирожное Павлова, меренговый рулет, но мы советуем начать именно с торта безе.

Рецепт торт с безе

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов сахара;
– 4 яичных белка;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

  • Взбиваем белки к пенке и в два этапа добавляем сахар.
  • Далее добавляем лимонник сок и в конце крахмал.
  • Выкладываем меренг любой формы, которая вам нравится выпекаем при 110 градусах 2 часа.
Ингредиенты для крема:
– жирные коровьи сливки 30 – 33%;
– сахарная пудра;
– крем-сыр.

Приготовление:

  • Взбиваем сливки, добавляем сахар немного крем-сырая. Масса должна быть стойкой.

  • Оформляем тортик кремом, добавляем любимые сезонные ягоды или фрукты и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак