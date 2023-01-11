Безе торт с мандаринами: простой рецепт из яичных белков
11 января 2023, 11:52Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Зачастую после праздников остаются не использованы яичные белки. Что с ними делать? Выбрасывать жалко, а омлеты есть уже не в состоянии.
Торт из безе – отличный вариант для простой домашней выпечки. Яркий вид десерта покорит не одно сердце за праздничным столом, а украсить можно любыми сезонными ягодами или фруктами.
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Существует много популярных десертов из яичных белков: пирожное Павлова, меренговый рулет, но мы советуем начать именно с торта безе.
Рецепт торт с безе
- Время: 2 часа
- Порции: 4
– 200 граммов сахара;
– 4 яичных белка;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Взбиваем белки к пенке и в два этапа добавляем сахар.
- Далее добавляем лимонник сок и в конце крахмал.
- Выкладываем меренг любой формы, которая вам нравится выпекаем при 110 градусах 2 часа.
– жирные коровьи сливки 30 – 33%;
– сахарная пудра;
– крем-сыр.
Приготовление:
- Взбиваем сливки, добавляем сахар немного крем-сырая. Масса должна быть стойкой.
- Оформляем тортик кремом, добавляем любимые сезонные ягоды или фрукты и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!