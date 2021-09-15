Действительно полезна или просто распиарена: правда и мифы об овсянке

Овсянка – частая гостья на любой кухне, особенно, когда речь заходит о завтраке. Ее популярность породила несколько мифов, а определенные полезные свойства отошли на второй план.

Мы привыкли, что овсянка отлично подходит на все случаи жизни обладает многими полезными свойствами. Давайте посмотрим, действительно ли все так прекрасно с любимым завтраком миллионов.

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Средство для похудения

Сваренная на воде овсянка имеет среднюю калорийность, как и большинство круп – 88 ккал на 100 грамм продукта. Но зерна овсянки содержат в себе бета-глюкан, который положительно влияет на организм и дарит чувство сытости на длительный промежуток времени. В перспективе это действительно может помочь избавиться от лишних килограммов.

Польза для организма

При постоянном потреблении овсянки уровень сахара в крови стабилизируется, механика кишечного отдела нормализуется, микрофлора тоже идет на улучшение. Также ученые замечали снижение в уровня опасного холестерина в крови. Кроме того, овсянка имеет в своем составе много витаминов и минералов.

Овсянка – один из лучших "друзей" на кухне / Фото Pixabay

Еда на каждый день

Хотя маркетологи отмечают, что овсянкой нужно начинать каждый день. Но диетологи отмечают, что как и любой другой продукт, овсянка не всем подходит и не всеми хорошо усваивается. Оптимально считается есть овсянку 2 – 3 раза в неделю. От каши стоит отказаться тем, кто плохо усваивает глютен. В самой овсянке его нет, но он может попасть в конечный продукт в процессе изготовления хлопьев.

Полезна любая овсянка

Наиболее распространенный миф, который приносит много вреда. Довольно часто покупатели предпочитают овсяные хлопья быстрого приготовления. Но нужно помнить, что этот продукт уже подвергли термической обработке, которая разрушила много полезных веществ. Хорошая овсянка должна вариться 15 – 20 минут: именно на этот показатель на упаковке стоит ориентироваться.