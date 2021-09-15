Ми звикли, що вівсянка чудово підходить на всі випадки життя та володіє багатьма корисними властивостями. Давайте поглянемо, чи насправді все так чудово з улюбленим сніданком мільйонів.

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Засіб для схуднення

Зварена на воді вівсянка має середню калорійність, як і більшість круп – 88 ккал на 100 грам продукту. Але зерна вівсянки мають у собі бета-глюкан, який позитивно впливає на організм та дарує почуття ситості на тривалий проміжок часу. В перспективі це справді може допомогти позбутися зайвих кілограмів.

Користь для організму

При постійному споживанні вівсянки рівень сахару в крові стабілізується, механіка кишечного відділу нормалізується, мікрофлора теж йде на покращення. Також вчені помічали зниження в рівня небезпечного холестерину у крові. Окрім того, вівсянка має у своєму складі багато вітамінів та мінералів.

Вівсянка – один з найкращих "друзів" на кухні / Фото Pixabay

Їжа на кожен день

Хоча маркетологи наголошують, що з вівсянки потрібно починати кожен день. Але дієтологи наголошують, що як і будь-який інший продукт, вівсянка не всім підходить та не всіма добре засвоюється. Оптимально вважається їсти вівсянку 2 – 3 рази на тиждень. Від каші варто відмовитися тим, хто погано засвоює глютен. У самій вівсянці його немає, але він може потрапити у кінцевий продукт в процесі виготовлення пластівців.

Корисна будь-яка вівсянка

Найбільш поширений міф, який приносить багато шкоди. Доволі часто покупці надають перевагу вівсяним пластівцям швидкого приготування. Але потрібно пам'ятати, що цей продукт вже піддали термічній обробці, яка зруйнувала багато корисних речовин. Хороша вівсянка має варитися 15 – 20 хвилин: саме на цей показник на упаковці варто орієнтуватися.