Биф Веллингтон – классическое блюдо английской кухни. Традиционно его готовят из говяжьей вырезки, ведь эта часть мяса нежная и сочная.

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История блюда Биф Веллингтон

Впервые о блюде стало известно в 1969 году, в одной из газет. Существует несколько версий происхождения названия блюда: шеф-повар назвал его в честь герцога Веллингтона, который прославился в битве при Ватерлоо, другая – рецепт придумали французы и назвали блюдо в честь столицы Новой Зеландии.

Биф Веллингтон / Фото Grill Momma

Классическое блюдо Биф Веллингтон – это сочетание нежного и сочного говяжьего мяса, розового в разрезе, запеченного в тонком слое слоеного теста с грибной пастой – дюксель.

Рецепт Биф Веллингтон от Евгения Грибеника

Евгений Грибеник – известный украинский шеф-повар, он работает на кухне с 15 лет и учился в лучших кулинарных школах мира.



Евгений Грибеник / Фото с инстаграма шеф-повара

После победы в 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений остался верен заведению "Фабиус" и продолжает готовить для гостей и жителей столицы. Также Евгений преподает в кулинарной академии и учит будущих шеф-поваров.

Что нужно для приготовления Биф Веллингтон

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порции : 6

: 6 Сложность : средняя

: средняя Калорийность на 100 граммов: 763

Ингредиенты:

– 1 кг говяжьей вырезки;

– щепотка соли;

– черный молотый перец;

– растительное масло для обжаривания;

– горчица;

– 200 г бекона ломтиками;

– 1 луковица;

– 200 – 300 г шампиньонов;

– слоеное тесто;

– желток.

Вырезку приправьте солью и черным молотым перцем. Разотрите специи по всей поверхности мяса. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней мясо по одной минуте с каждой стороны.





Обжаривание мяса / Фото simply recipes

Отправьте мясо в холодильник для резкого охлаждения. Смажьте всю поверхность мяса горчицей, заверните в ломтики бекона.





Говядина в горчице / Фото simply recipes

Для приготовления грибного дюкселя обжарьте на сковороде с маслом мелко нарезанный лук и грибы. Дюксель должен напоминать консистенцию пасты с небольшими кусочками овощей. Запанируйте мясо в беконе грибным дюкселем. Возьмите готовое слоеное тесто и немного его раскатайте. Разрежьте его на две части: в одну заверните заготовку на Биф Веллингтон, а с другой сделайте декор – сетку или длинные полоски. Если у вас нет специального кондитерского ножа, который формирует сетку, заплетите ее из полосок теста собственноручно или сделайте надрезы ножом.





Надрізи ножем / Фото simply recipes

Смажьте первый слой теста желтком, накройте сверху сеткой из слоеного теста. Отправьте Биф Веллингтон в холодильник для охлаждения на 10 – 20 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте блюдо до тех пор, пока в середине мяса температура не достигнет 55 градусов. Выньте блюдо из духовки, нарежьте на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Шеф-повар Евгений Грибеник советует подавать блюдо с горчичным соусом или с соусами, содержащими черный трюфель.