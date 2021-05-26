Біф Веллінгтон — класична страва англійської кухні. Традиційно її готують з яловичої вирізки, адже ця частина м'яса ніжна та соковита.

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Історія страви Біф Веллінгтон

Вперше про страву стало відомо у 1969 році, в одній із газет. Існує кілька версій походження назви страви: шеф-кухар назвав її на честь герцога Веллінгтона, котрий прославився в битві під Ватерлоо, інша – рецепт придумали французи й назвали страву на честь столиці Нової Зеландії.

Біф Веллінгтон / Фото Grill Momma

Класична страва Біф Веллінгтон – це поєднання ніжного та соковитого яловичого м'яса, рожевого в розрізі, запеченого в тонкому шарі листкового тіста з грибною пастою – дюкселем.

Рецепт Біф Велінгтона від Євгена Грибеника

Євген Грибеник – відомий український шеф-кухар, він працює на кухні з 15 років й навчався у найкращих кулінарних школах світу.

Євген Грибеник / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Після перемоги у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" Євген залишився вірним закладу "Фабіус" та продовжує готувати для гостей та мешканців столиці. Також Євген викладає в кулінарній академії й навчає майбутніх шеф-кухарів.

Що потрібно для приготування Біф Веллінгтона

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порції: 6
  • Складність: середня
  • Калорійність на 100 грамів: 763
  1. Вирізку приправте сіллю та чорним меленим перцем. розітріть спеції по всій поверхні м'яса.
  2. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній м'ясо одній хвилині з кожного боку.


    Обсмажування м'яса / Фото simply recipes
     
  3. Відправте м'ясо в холодильник для різкого охолодження.
  4. Змастіть всю поверхню м'яса гірчицею, загорніть у скибочки бекону.


    Яловичина у гірчиці / Фото simply recipes
     
  5. Для приготування грибного дюкселю обсмажте на сковорідці з олією дрібно нарізану цибулю та гриби. Дюксель повинен нагадувати консистенцію пасти з невеликими шматочками овочів.
  6. Запаніруйте м'ясо в беконі грибним дюкселем.
  7. Візьміть готове листкове тісто та трішки його розкачайте. Розріжте його на дві частини: в одну загорніть заготовку на Біф Веллінгтон, а з іншої зробіть декор – сітку або довгі смужки. Якщо у вас не має спеціального кондитерського ножа, котрий формує сітку, заплетіть її зі смужок тіста власноруч або зробіть надрізи ножем.


    Надрізи ножем / Фото simply recipes
     
  8. Змастіть перший шар тіста жовтком, накрийте зверху сіткою з листкового тіста.
  9.  Відправте Біф Веллінгтон в холодильник для охолодження на 10 – 20 хвилин.
  10. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  11. Випікайте страву до тих пір, доки в середині м'яса температура не досягне 55 градусів.
  12. Вийміть страву з духовки, наріжте на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!

Шеф-кухар Євген Грибеник радить подавати страву з гірчичним соусом або з соусами, що містять чорний трюфель. 

 