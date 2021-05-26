Биф Веллингтон: рецепт изысканного классического блюда от шеф-повара Евгения Грибеника

Победитель 2 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" и шеф-повар популярного ресторана "Фабиус", что в столице – Евгений Грибеник поделился с читателями рецептом вкусного и изысканного блюда Биф Веллингтон.
Биф Веллингтон – классическое блюдо английской кухни. Традиционно его готовят из говяжьей вырезки, ведь эта часть мяса нежная и сочная.
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История блюда Биф Веллингтон
Впервые о блюде стало известно в 1969 году, в одной из газет. Существует несколько версий происхождения названия блюда: шеф-повар назвал его в честь герцога Веллингтона, который прославился в битве при Ватерлоо, другая – рецепт придумали французы и назвали блюдо в честь столицы Новой Зеландии.
Биф Веллингтон / Фото Grill Momma
Классическое блюдо Биф Веллингтон – это сочетание нежного и сочного говяжьего мяса, розового в разрезе, запеченного в тонком слое слоеного теста с грибной пастой – дюксель.
Рецепт Биф Веллингтон от Евгения Грибеника
Евгений Грибеник – известный украинский шеф-повар, он работает на кухне с 15 лет и учился в лучших кулинарных школах мира.
Евгений Грибеник / Фото с инстаграма шеф-повара
После победы в 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений остался верен заведению "Фабиус" и продолжает готовить для гостей и жителей столицы. Также Евгений преподает в кулинарной академии и учит будущих шеф-поваров.
Что нужно для приготовления Биф Веллингтон
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 6
- Сложность: средняя
- Калорийность на 100 граммов: 763
– 1 кг говяжьей вырезки;
– щепотка соли;
– черный молотый перец;
– растительное масло для обжаривания;
– горчица;
– 200 г бекона ломтиками;
– 1 луковица;
– 200 – 300 г шампиньонов;
– слоеное тесто;
– желток.
- Вырезку приправьте солью и черным молотым перцем. Разотрите специи по всей поверхности мяса.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней мясо по одной минуте с каждой стороны.
Обжаривание мяса / Фото simply recipes
- Отправьте мясо в холодильник для резкого охлаждения.
- Смажьте всю поверхность мяса горчицей, заверните в ломтики бекона.
Говядина в горчице / Фото simply recipes
- Для приготовления грибного дюкселя обжарьте на сковороде с маслом мелко нарезанный лук и грибы. Дюксель должен напоминать консистенцию пасты с небольшими кусочками овощей.
- Запанируйте мясо в беконе грибным дюкселем.
- Возьмите готовое слоеное тесто и немного его раскатайте. Разрежьте его на две части: в одну заверните заготовку на Биф Веллингтон, а с другой сделайте декор – сетку или длинные полоски. Если у вас нет специального кондитерского ножа, который формирует сетку, заплетите ее из полосок теста собственноручно или сделайте надрезы ножом.
Надрізи ножем / Фото simply recipes
- Смажьте первый слой теста желтком, накройте сверху сеткой из слоеного теста.
- Отправьте Биф Веллингтон в холодильник для охлаждения на 10 – 20 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выпекайте блюдо до тех пор, пока в середине мяса температура не достигнет 55 градусов.
- Выньте блюдо из духовки, нарежьте на порционные куски и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Шеф-повар Евгений Грибеник советует подавать блюдо с горчичным соусом или с соусами, содержащими черный трюфель.