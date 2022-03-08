Бига и пулиш: как приготовить быструю опару с минимумом дрожжей
8 марта 2022 , 17:03Читати новину українською
Источник:інстаграм Володимира Ярославського
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом опары с минимальным использованием дрожжей. Густая опара отлично подойдет для сдобной выпечки, жидкая – для хлеба.
Бига и пулиш – это разновидности опары для хлеба и прочей выпечки с мизерным количеством дрожжей. Такая опара не только позволяет экономить дрожжи, но и значительно улучшает качество хлебобулочных изделий.
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Быстрая опара бывает двух видов:
- Густа (бига) – влажностью 60%. Бига очень хорошо работает для сдобы.
- Жидкая (пулиш) – влажностью 100%. Пулиш больше подходит для домашнего хлеба. Жидкую опрау можно хранить в холодильнике до 14 дней, что очень удобно.
Основной рецепт опарыИнгредиенты:
– 1 грамм сухих дрожжей (если старые – берите 2 грамма, если свежие прессованные – 3 грамма);
– 100 граммов цельнозерновой муки;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 200 г воды комнатной температуры;
– щепотка сахара.
Приготовление:
- В 50 граммах чуть теплой воды растворите щепотку сахара и дрожжи. Оставьте заготовку на 15 – 20 минут в теплом месте для активации дрожжей.
- Добавьте остальную воду, просеянную муку и хорошо вымешайте, чтобы не было комочков.
- Переложите опару в пищевой контейнер, неплотно прикройте крышкой и оставьте подходить при комнатной температуре или, если хотите завести тесто не сегодня, отправьте в холодильник.
Приятного аппетита!