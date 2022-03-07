Если у вас дома есть все предусмотренные рецептом ингредиенты – супер. Если же некоторых составляющих не хватает или в рецепте – только список ингредиентов без указания их точного количества, эти советы вам очень пригодятся.
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Пропорции для свежих и сухих дрожжей
- на 1 килограмм муки уходит 30 – 50 граммов дрожжей;
- 10 граммов сухих дрожжей – это 30 граммов прессованных;
- на 1 граммов дрожжей нужно 5 граммов воды.
Жидкость
Чтобы дрожжи заработали, им нужна жидкость: вода или молоко.
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Подсластители и сахар
Главная ошибка большинства хозяек – то, что сахар в закваску или дрожжи они добавляют на первом этапе приготовления. Между тем Евгений Клопотенко предупреждает: в дрожжи сразу нельзя добавлять сахар, иначе не получится воздушной, насыщенной кислородом массы.
Сначала дрожжи нужно развести водой, дать им время размножиться, а уж затем всыпать сахар.
Температурный режим
Чтобы тесто росло, его советуют оставлять в теплом месте без сквозняков. Теплом, но не жарком. При высоких температурах дрожжи погибают, поэтому не ставьте их на горячую батарею, лучше – около.