Біґа та пуліш – це різновили опари для хліба та іншої випічки з мізерною кількістю дріжджів. Такая опара не лише дає змогу економити дріжджі, а й значно покращує якість хлібобулочних виробів.
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Різновиди опари: біґа та пуліш
Опара буває двох видів:
- густа – 60% вологи від борошна.
До густої опари відносять біґу. Вона дуже добре працює для здоби.
- рідка – 100% вологи.
До рідкої опари відносять пуліш. Він найкраще підходить для приготування домашнього хліба. Її можна зберігати в холодильнику до 14 днів, що дуже зручно.
Основний рецепт опари
Приготування:
- Підготуйте ледь теплу воду (50 грамів), розчиніть у ній дрібку цукру та дріжджі. Відставте заготовку на 15 – 20 хвилин у теплому місці, для активації дріжджів.
- Влийте решту води кімнатної температури, просіяне борошно і добре вимішайте, щоб не було грудочок.
- Перекладіть тісто у харчовий контейнер та залишіть при кімнатній температурі, доки воно не підніметься, або відправте у холодильник, не щільно накрийте кришкою і залишіть на добу.
Смачного!