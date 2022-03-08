Біґа та пуліш – це різновили опари для хліба та іншої випічки з мізерною кількістю дріжджів. Такая опара не лише дає змогу економити дріжджі, а й значно покращує якість хлібобулочних виробів.

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Різновиди опари: біґа та пуліш

Опара буває двох видів:

  • густа – 60% вологи від борошна.

До густої опари відносять біґу. Вона дуже добре працює для здоби.

  • рідка – 100% вологи.

До рідкої опари відносять пуліш. Він найкраще підходить для приготування домашнього хліба. Її можна зберігати в холодильнику до 14 днів, що дуже зручно.

Основний рецепт опари

Приготування:

  1. Підготуйте ледь теплу воду (50 грамів), розчиніть у ній дрібку цукру та дріжджі. Відставте заготовку на 15 – 20 хвилин у теплому місці, для активації дріжджів.
  1. Влийте решту води кімнатної температури, просіяне борошно і добре вимішайте, щоб не було грудочок.
  1. Перекладіть тісто у харчовий контейнер та залишіть при кімнатній температурі, доки воно не підніметься, або відправте у холодильник, не щільно накрийте кришкою і залишіть на добу.

Смачного!