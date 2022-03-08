Бига и пулиш – это разновидности опары для хлеба и прочей выпечки с мизерным количеством дрожжей. Такая опара не только позволяет экономить дрожжи, но и значительно улучшает качество хлебобулочных изделий.
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Быстрая опара бывает двух видов:
- Густа (бига) – влажностью 60%. Бига очень хорошо работает для сдобы.
- Жидкая (пулиш) – влажностью 100%. Пулиш больше подходит для домашнего хлеба. Жидкую опрау можно хранить в холодильнике до 14 дней, что очень удобно.
Основной рецепт опары
Приготовление:
- В 50 граммах чуть теплой воды растворите щепотку сахара и дрожжи. Оставьте заготовку на 15 – 20 минут в теплом месте для активации дрожжей.
- Добавьте остальную воду, просеянную муку и хорошо вымешайте, чтобы не было комочков.
- Переложите опару в пищевой контейнер, неплотно прикройте крышкой и оставьте подходить при комнатной температуре или, если хотите завести тесто не сегодня, отправьте в холодильник.
Приятного аппетита!