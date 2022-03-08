Бига и пулиш – это разновидности опары для хлеба и прочей выпечки с мизерным количеством дрожжей. Такая опара не только позволяет экономить дрожжи, но и значительно улучшает качество хлебобулочных изделий.

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Быстрая опара бывает двух видов:

Густа (бига) – влажностью 60%. Бига очень хорошо работает для сдобы.

– влажностью 60%. Бига очень хорошо работает для сдобы. Жидкая (пулиш) – влажностью 100%. Пулиш больше подходит для домашнего хлеба. Жидкую опрау можно хранить в холодильнике до 14 дней, что очень удобно.

Основной рецепт опары

Ингредиенты:

– 1 грамм сухих дрожжей (если старые – берите 2 грамма, если свежие прессованные – 3 грамма);

– 100 граммов цельнозерновой муки;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 200 г воды комнатной температуры;

– щепотка сахара.

Приготовление:

В 50 граммах чуть теплой воды растворите щепотку сахара и дрожжи. Оставьте заготовку на 15 – 20 минут в теплом месте для активации дрожжей. Добавьте остальную воду, просеянную муку и хорошо вымешайте, чтобы не было комочков. Переложите опару в пищевой контейнер, неплотно прикройте крышкой и оставьте подходить при комнатной температуре или, если хотите завести тесто не сегодня, отправьте в холодильник.

Обратите внимание! Бига готова, когда, поднявшись в контейнере, она начала опадать. Использовав часть опары, добавьте в нее свежую смесь 100 грамов муки и 100 граммов воды, перемешайте и отправьте, прикрыв крышкой, храниться в холодильник.

Приятного аппетита!