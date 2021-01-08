Бигос с гречкой и куриным мясом: простой рецепт от Евгения Клопотенко
Одно из самых известных блюд польской кухни. Традиционно бигос готовят из квашеной капусты и мяса.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом на странице в инстаграм. По словам кулинара ароматный и вкусный бигос легкий в приготовлении и понравится всем.
Читайте также Суп-пюре из брокколи и цветной капусты: домашние рецепты
Бигос
- Помойте, почистите куриное филе от пленок, нарежьте кубиками.
- Разогрейте духовку до 220 градусов, форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите куриное филе, добавьте гречку, квашеной капусты, сливочное масло, перемешайте, влейте в форму 600-700 мл воды, добавьте соль, перец. Готовьте 20-30 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Бигос с гречкой и с мясом от Евгения Клопотенко
Поделиться новостью