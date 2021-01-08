Одно из самых известных блюд польской кухни. Традиционно бигос готовят из квашеной капусты и мяса.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом на странице в инстаграм. По словам кулинара ароматный и вкусный бигос легкий в приготовлении и понравится всем.

Читайте также Суп-пюре из брокколи и цветной капусты: домашние рецепты

Бигос

Ингредиенты:

– 1-2 шт. куриного филе;

– 300 г гречки;

– 300 г квашеной капусты;

– 600-700 мл воды;

– 50 г сливочного масла 82%;

– соль, перец, зира.

Помойте, почистите куриное филе от пленок, нарежьте кубиками. Разогрейте духовку до 220 градусов, форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите куриное филе, добавьте гречку, квашеной капусты, сливочное масло, перемешайте, влейте в форму 600-700 мл воды, добавьте соль, перец. Готовьте 20-30 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Бигос с гречкой и с мясом от Евгения Клопотенко