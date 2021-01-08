Одна з найвідоміших страв польської кухні. Традиційно бігос готують з квашеної капусти та курячого м'яса.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом на сторінці в інстаграм. За словами кулінара ароматний та смачний бігос легкий у приготуванні та сподобається усім.

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Бігос

Інгредієнти:

– 1-2 шт. курячого філе;

– 300 г гречки;

– 300 г квашеної капусти;

– 600-700 мл води;

– 50 г вершкового масла 82%;

– сіль, перець, зіра.

Помийте, почистіть куряче філе від плівок, наріжте кубиками. Розігрійте духовку до 220 градусів. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть куряче філе, додайте гречку, квашеної капусти, вершкового масла, перемішайте, влийте в форму 600-700 мл води, додайте сіль, перець. Готуйте 20-30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

Бігос з гречкою та з м'ясом від Євгена Клопотенка