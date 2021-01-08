Бігос з гречкою та курячим м'ясом: простий рецепт від Євгена Клопотенка
Одна з найвідоміших страв польської кухні. Традиційно бігос готують з квашеної капусти та курячого м'яса.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом на сторінці в інстаграм. За словами кулінара ароматний та смачний бігос легкий у приготуванні та сподобається усім.
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Бігос
- Помийте, почистіть куряче філе від плівок, наріжте кубиками.
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть куряче філе, додайте гречку, квашеної капусти, вершкового масла, перемішайте, влийте в форму 600-700 мл води, додайте сіль, перець. Готуйте 20-30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
Бігос з гречкою та з м'ясом від Євгена Клопотенка
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