После праздников неплохо разгрузить свой организм. Идеальный варинт – суп-пюре из брокколи и цветной капусты.

Брокколи и цветная капуста содержат множество полезных свойств и витаминов. Ароматный вкусный суп с брокколи укрепит ваш иммунитет, что особенно важно в холодное время года. SmachnoNews собрал для вас замечательную подборку рецептов. Они очень вкусные и легкие в приготовлении – давайте готовить вместе!

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Суп-пюре из брокколи и цветной капусты

Суп-пюре из брокколи и цветной капусты

Ингредиенты:

– 400 г брокколи;

– 350 г цветной капусты;

– 2 луковицы;

– 100 мл молока;

– 2 ст. л оливкового масла.

Помойте капусту и брокколи, отварите в кипящей подсоленной воде 10 минут до готовности. Очистите лук, нарежьте полукольцами. Отваренные овощи измельчите в блендере с луком. В кастрюлю с бульоном выложите измельченные овощи, добавьте молоко, соль, перец, перемешайте, доведите до кипения в течение 5 минут, добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. При подаче добавьте сухарики.

Суп-пюре из брокколи

Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты:

– 450 г брокколи;

– 350 г цветной капусты;

– 1-2 лука;

– 1 ч.л мускатного ореха;

– сливки 33%;

– 2 ст. л подсолнечного масла.

– соль, перец.

Помойте брокколи, цветную капусту, нарежьте на соцветия. В кастрюле с водой варите на малом огне в течение 5-7 минут. Очистите лук, нарежьте кольцами, обжарьте на сковороде до золотой корочки, добавьте к капусте. Отварные овощи с луком измельчите блендером до однородной консистенции, добавьте мускатный орех, масло, соль, перец сливки, еще раз взбейте, доведидить до кипения несколько минут. Выложите суп в тарелки, подавайте с сухариками или хлебом.

Суп-пюре из брокколи и шпинатом

Суп-пюре из брокколи и шпинатом

Ингредиенты:

– 350 г брокколи;

– 350 г цветной капусты;

– 150 г шпината;

– 1 лук;

– 2 картофеля;

– сливки 33%;

– 2 ст. л оливкового масла;

– соль, перец.

– петрушка.