Суп-пюре из брокколи и цветной капусты: домашние рецепты
После праздников неплохо разгрузить свой организм. Идеальный варинт – суп-пюре из брокколи и цветной капусты.
Брокколи и цветная капуста содержат множество полезных свойств и витаминов. Ароматный вкусный суп с брокколи укрепит ваш иммунитет, что особенно важно в холодное время года. SmachnoNews собрал для вас замечательную подборку рецептов. Они очень вкусные и легкие в приготовлении – давайте готовить вместе!
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Суп-пюре из брокколи и цветной капусты
Суп-пюре из брокколи и цветной капусты
- Помойте капусту и брокколи, отварите в кипящей подсоленной воде 10 минут до готовности.
- Очистите лук, нарежьте полукольцами.
- Отваренные овощи измельчите в блендере с луком.
- В кастрюлю с бульоном выложите измельченные овощи, добавьте молоко, соль, перец, перемешайте, доведите до кипения в течение 5 минут, добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. При подаче добавьте сухарики.
Суп-пюре из брокколи
Суп-пюре из брокколи
- Помойте брокколи, цветную капусту, нарежьте на соцветия. В кастрюле с водой варите на малом огне в течение 5-7 минут.
- Очистите лук, нарежьте кольцами, обжарьте на сковороде до золотой корочки, добавьте к капусте.
- Отварные овощи с луком измельчите блендером до однородной консистенции, добавьте мускатный орех, масло, соль, перец сливки, еще раз взбейте, доведидить до кипения несколько минут.
- Выложите суп в тарелки, подавайте с сухариками или хлебом.
Суп-пюре из брокколи и шпинатом
Суп-пюре из брокколи и шпинатом
- Помойте картофель, очистите от кожуры, варите в кастрюле с водой на среднем огне.
- Очистите лук, нарежьте кольцами, обжарьте на сковороде до золотой корочки, добавьте к картофелю.
- Помойте брокколи, цветную капусту, нарежьте на соцветия, добавьте к картофелю, добавьте помытый шпинат, варите пока овощи не станут мягкими, добавьте соль, перец.
- Отварные овощи с луком измельчите блендером до однородной консистенции, добавьте сливки, перемешайте, доведите до кипения несколько минут.
- Выложите суп в тарелки. При подаче задекорируйте листьями петрушки, добавьте сухарики. Приятного аппетита!
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