Как приготовить бигос со свининой, по-польски и с гречкой: вкусные рецепты на любой вкус
Мы подготовили для вас вкусную подборку рецептов бигоса на любой вкус – айда готовить вместе!
Источник:24 канал
Бигос – вкусное блюдо из квашеной капусты, мяса и белокочанной капусты. Традиционно блюдо готовят в польской кухни, также бигос популярен в литовской, украинской и немецкой кухнях.
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Бигос традиционно готовят со свининой, но есть и варианты с курятиной и гречкой.
– Бигос по-польски
Бигос по-польски / Фото Ботаничка
- Заранее разморозьте грибы, сок из них не выливайте, мы используем его в рецепте.
- Свежую капусту мелко нарежьте, обжарьте на разогретой сковороде с маслом в течение 10 минут.
- Чернослив нарежьте мелкими кусочками и добавьте к капусте. Добавьте к зажарке специи: соль, перец и тщательно перемешайте. Переложите зажарку в отдельную миску.
- Бекон нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде в течение 5 минут. Свинину нарежьте кусочками и обжарьте с беконом до золотистой корочки.
- Добавьте соли и перца к мясу, далее посыпьте майораном и жарьте еще 5 минут. Влейте к мясу 200 мл воды и накройте крышкой – тушите 10 минут.
- С помощью шумовки или ложки выньте мясо со сковородки, а в оставшийся сок добавьте крахмал.
- Нарежьте квашеную капусту. Лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками.
- Помойте яблоко, нарежьте мелким кубиком.
- На отдельной сковороде поджарьте лук на подсолнечном масле – 3 минут будет достаточно.
- Добавьте к луку грибы, яблоки, квашеную капусту и сок из грибов. Влейте 100 мл воды и красное вино – перемешайте ложкой, добавьте сок с крахмалом и тушите блюдо в течение 10 минут. Выключите огонь, добавьте в сковороду обжаренную капусту, сахар и тмин – перемешайте.
- В кастрюлю с толстым дном выложите половину капусты, дальше мясо и снова капусту. Сверху выложите помидоры, полейте соком из них – 100 мл будет достаточно.
- Поставьте блюдо на маленький огонь и накройте крышкой. Тушите блюдо в течение 2 часов.
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!
– Бигос со свининой
Бигос со свининой и черносливом / Фото Шефмаркет
- Тщательно помойте свинину, просушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками. Обжарьте мясо в кастрюле с толстым дном с небольшим количеством масла.
- Натрите на крупной терке морковь и добавьте к мясу.
- Копчености нарежьте кубиками и добавьте к мясу – перемешайте.
- Смешайте томатную пасту с вином или водой и добавьте к зажарке – перемешайте. Посыпьте специями: тмин, перец и соль.
- Свежую капусту нарежьте мелко-мелко и добавьте к зажарке – перемешайте. Вслед добавьте квашеную капусту, накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 30 минут.
- Чернослив нарежьте кусочками и отправьте в бигос, снова перемешайте и тушите еще 10 минут.
- Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!
– Бигос с гречкой и куриным филе
Бигос с куриным мясом и гречкой в духовке / Фото Клопотенко
- Нарежьте куриное филе кусочками и переложите в форму для запекания – подойдет даже стеклянная форма.
- Выложите в форму 300 г квашеной капусты, высыпьте гречку и разровняйте ее по поверхности.
- Добавьте 50 г сливочного масла, нарезав его маленькими кубиками.
- Влейте в форму 600-700 мл воды, добавьте зиры, посолите и поперчите по вашему вкусу.
- Запекайте бигос в духовке 20-30 минут при температуре 180 градусов до момента, пока гречка не поглотит всю воду. Готовое блюдо перемешайте и подайте к столу. Приятного аппетита!
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