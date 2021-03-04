Мы подготовили для вас вкусную подборку рецептов бигоса на любой вкус – айда готовить вместе!

Бигос – вкусное блюдо из квашеной капусты, мяса и белокочанной капусты. Традиционно блюдо готовят в польской кухни, также бигос популярен в литовской, украинской и немецкой кухнях.

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Бигос традиционно готовят со свининой, но есть и варианты с курятиной и гречкой.

– Бигос по-польски



Бигос по-польски / Фото Ботаничка

Ингредиенты:

– 300 г капусты;

– 700 г квашеной капусты;

– 300 г копченой колбасы;

– 400 г свинины;

– 300 мл воды;

– 100 г белых грибов (мороженых);

– 100 мл красного сухого вина;

– 10 шт. чернослива;

– 1 луковица;

– 1 ч. л крахмала;

– ¼ ч. л сахара,

– 2 ст. л тмина;

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– 2 ст. л майорана;

– 300 г бекона;

– 1 кислое яблоко;

– 200 г томатов в собственном соку;

– соль, перец по вашему вкусу.

Заранее разморозьте грибы, сок из них не выливайте, мы используем его в рецепте. Свежую капусту мелко нарежьте, обжарьте на разогретой сковороде с маслом в течение 10 минут. Чернослив нарежьте мелкими кусочками и добавьте к капусте. Добавьте к зажарке специи: соль, перец и тщательно перемешайте. Переложите зажарку в отдельную миску. Бекон нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде в течение 5 минут. Свинину нарежьте кусочками и обжарьте с беконом до золотистой корочки. Добавьте соли и перца к мясу, далее посыпьте майораном и жарьте еще 5 минут. Влейте к мясу 200 мл воды и накройте крышкой – тушите 10 минут. С помощью шумовки или ложки выньте мясо со сковородки, а в оставшийся сок добавьте крахмал. Нарежьте квашеную капусту. Лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками. Помойте яблоко, нарежьте мелким кубиком. На отдельной сковороде поджарьте лук на подсолнечном масле – 3 минут будет достаточно. Добавьте к луку грибы, яблоки, квашеную капусту и сок из грибов. Влейте 100 мл воды и красное вино – перемешайте ложкой, добавьте сок с крахмалом и тушите блюдо в течение 10 минут. Выключите огонь, добавьте в сковороду обжаренную капусту, сахар и тмин – перемешайте. В кастрюлю с толстым дном выложите половину капусты, дальше мясо и снова капусту. Сверху выложите помидоры, полейте соком из них – 100 мл будет достаточно. Поставьте блюдо на маленький огонь и накройте крышкой. Тушите блюдо в течение 2 часов. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

– Бигос со свининой



Бигос со свининой и черносливом / Фото Шефмаркет

Ингредиенты:

– 600 г свежей капусты;

– 1 морковка;

– 400 г свинины;

– 200 г копченостей;

– 400 г квашеной капусты;

– 1 ст. л томатной пасты;

– ½ ст. л тмина;

– 2-3 горошины душистого перца;

– 2-3 ст. л подсолнечного масла;

– 50-70 г чернослива;

– 150 мл белого сухого вина;

– соль по вашему вкусу.

Тщательно помойте свинину, просушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками. Обжарьте мясо в кастрюле с толстым дном с небольшим количеством масла. Натрите на крупной терке морковь и добавьте к мясу. Копчености нарежьте кубиками и добавьте к мясу – перемешайте. Смешайте томатную пасту с вином или водой и добавьте к зажарке – перемешайте. Посыпьте специями: тмин, перец и соль. Свежую капусту нарежьте мелко-мелко и добавьте к зажарке – перемешайте. Вслед добавьте квашеную капусту, накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 30 минут. Чернослив нарежьте кусочками и отправьте в бигос, снова перемешайте и тушите еще 10 минут. Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!

– Бигос с гречкой и куриным филе



Бигос с куриным мясом и гречкой в ​​духовке / Фото Клопотенко

Ингредиенты:

– 1-2 шт. куриного филе;

– 300 г гречки;

– 300 г квашеной капусты;

– 600-700 мл воды;

– 50 г сливочного масла;

– 1 ч. л зиры;

– соль, перец по вашему вкусу.