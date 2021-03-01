Сок из кукурузы и почечный суп: необычные блюда, которые стоит попробовать в Боливии – рекомендация певицы Мишель Андраде!

Талантливая певица родом из Боливии Мишель Андраде стала ведущей первого юбилейного выпуска тревел-шоу "Орел и решка" на Новом канале и рассказала про свою любимую еду детства.

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Боливия – очень необычная страна в Южной Америке. Она не перестает удивлять своими контрастами – тропики и туманы, жара и дождь... А еще у боливийцев особая, очень вкусная кухня, о которой нам и расскажет боливийка Мишель Андраде.

С местной кухней лучше всего знакомиться на продуктовом рынке. Обязательно попробуйте популярный местный напиток – аппи. Это традиционный боливийский сок – кукурузу кипятят в воде с ананасами, корицей и гвоздикой. Он очень сладкий на вкус, обычно его подают с эмпонадос. Это что-то типа пирожка, он похож на чебурек с творогом и сахарной пудрой,

– отметила певица.



Эмпонадос / Новый канал

Любимое боливийское блюдо девушки – почечный суп, который готовят из почек коровы.



Суп из почек / Новый канал

Я не ела его более десяти лет! На вид он так себе, а вот на вкус... вау! Я бы этот суп ни с чем не сравнивала, у него особый вкус и запах. Очень сытный и жирненький – в нем есть картошка и мясо,

– добавила Мишель Андраде.

Воспользуйтесь советами певицы, когда будете путешествовать по Боливии, и не обходите стороной городок Кочабамба – именно его считают кулинарной столицей страны.