Проверьте, так ли его готовите вы: как испечь бисквит по рецепту королевы Великобритании
27 декабря 2023, 08:02Читати новину українською
Источник:Инстаграммы clarencehouse
Нежный бисквит – традиционный британский десерт. Королева-консорт Камилла раскрыла секреты, благодаря которым он выходит особенно вкусным.
Бисквит "Виктория" назван в честь прапрапрабабушки Чарльза ІІІ, королевы Виктории. Оригинальный рецепт звучит "Victoria Sponge Cake", однако Камилла внесла в него свои изменения. Она любит шоколад и иногда использует начинку на основе ореховой пасты.
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Рецепт бисквита от королевы-консорта Камиллы
- Время: 1 час
- Порций: 4
для бисквита:
– 110 грамм просеянной муки с разрыхлителем;
– 1 чайная ложка пекарского порошка;
– 110 грамм сливочного масла;
– 110 грамм сахарной пудры;
– 2 больших яйца;
– 2 – 3 капли экстракта ванили.
для начинки:
лимонный курд, джем, ореховая паста с какао или взбитые сливки.
Приготовление:
- Просейте муку и пекарский порошок и соедините в большой миске. Сыто лучше держать высоко, чтобы мука набрала кислорода.
- В муку добавьте мягкое сливочное масло и сахарную пудру.
- Тесто хорошо взбейте до однородного состояния.
- Смажьте две формы для бисквита и разместите в них поровну тесто.
- Поместите бисквит выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
- Когда бисквит будет готов, следует оставить лепешки на 30 секунд в формах, и только тогда перевернуть на решетку.
- После остывания смажьте один из лепешек выбранной начинкой и накройте другим коржом.
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