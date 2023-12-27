Бісквіт "Вікторія" названий на честь прапрапрабабусі Чарльза ІІІ, королеви Вікторії. Оригінальний рецепт звучить "Victoria Sponge Cake", проте Каміла внесла у нього свої зміни. Вона любить шоколад і іноді використовує начинку на основі горіхової пасти.
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Рецепт бісквіта від королеви-консорт Камілли
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Просійте борошно та пекарський порошок та з’єднайте їх у великій мисці. Сито краще тримати високо, щоб борошно набрало кисню.
- До борошна додайте м’яке вершкове масло та цукрову пудру.
- Тісто добре збийте до однорідного стану.
- Змастіть дві форми для бісквіта та розмістіть у них порівно тісто.
- Помістіть бісквіт випікатися у попередньо розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.
- Коли бісквіт буде готовим, варто залишити коржі на 30 секунд у формах, і тільки тоді перевернути на решітку.
- Після вистигання змастіть один із коржів вибраною начинкою та накрийте іншим коржем.