Бісквіт "Вікторія" названий на честь прапрапрабабусі Чарльза ІІІ, королеви Вікторії. Оригінальний рецепт звучить "Victoria Sponge Cake", проте Каміла внесла у нього свої зміни. Вона любить шоколад і іноді використовує начинку на основі горіхової пасти.

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Рецепт бісквіта від королеви-консорт Камілли

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

для бісквіта:

– 110 грамів просіяного борошна з розпушувачем;

– 1 чайна ложка пекарського порошку;

– 110 грамів вершкового масла;

– 110 грамів цукрової пудри;

– 2 великих яйця;

– 2 – 3 краплі екстракту ванілі.

для начинки:

лимонний курд, джем, горіхова паста з какао або збиті вершки.

Приготування:

Просійте борошно та пекарський порошок та з’єднайте їх у великій мисці. Сито краще тримати високо, щоб борошно набрало кисню. До борошна додайте м’яке вершкове масло та цукрову пудру. Тісто добре збийте до однорідного стану. Змастіть дві форми для бісквіта та розмістіть у них порівно тісто. Помістіть бісквіт випікатися у попередньо розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин. Коли бісквіт буде готовим, варто залишити коржі на 30 секунд у формах, і тільки тоді перевернути на решітку. Після вистигання змастіть один із коржів вибраною начинкою та накрийте іншим коржем.

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