Сейчас проводить много времени на кухне – это роскошь, позволить себе которую могут далеко не все. Иногда важно эффективно использовать каждую минуту, поэтому в основном приходится обращаться к рецептам, позволяющим получить вкусное блюдо за минимум времени.
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Рецепт торта без выпечки
- Время: 20 минут + 2 часа на пропитку слоев
- Порций: 8
Приготовление:
- В миску вбиваем яйца, добавляем крахмал и немного молока. Хорошо взбиваем, остальное молоко добавляем в процессе.
- Разогреваем сковороду на среднем огне. Выливаем содержимое лоханки и готовим массу, пока она не станет густой и однородной по консистенции. Ставим тесто на 30 минут в холодильник, чтобы оно остыло.
- Вынимаем тесто, добавляем к нему масло и хорошо взбиваем.
- Вымачиваем печенье и савоярди в молоке.
- Выкладываем торт следующими слоями: савоярди, тесто, печенье. Ставим торт в холодильник на 1,5 часа.
- Готовим топинг: разогреваем сливки и топим в них шоколад и немного масла. Поливаем им торт и снова ставим десерт в холодильник. По желанию можно украсить кофейными зернами. Торт можно подавать к столу, как только глазурь застынет.
Приятного аппетита!