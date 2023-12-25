Сейчас проводить много времени на кухне – это роскошь, позволить себе которую могут далеко не все. Иногда важно эффективно использовать каждую минуту, поэтому в основном приходится обращаться к рецептам, позволяющим получить вкусное блюдо за минимум времени.

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Рецепт торта без выпечки

Время : 20 минут + 2 часа на пропитку слоев

: 20 минут + 2 часа на пропитку слоев Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 65 грамм кукурузного крахмала;

– 100 грамм сахара;

– 600 миллилитров молока (и еще немного для увлажнения печенья);

– 145 грамм сливочного масла;

– 160 грамм шоколадного печенья;

– печенье савоярди;

– 80 грамм черного шоколада;

– 80 миллилитров сливок (высокой жирности).

Приготовление:

В миску вбиваем яйца, добавляем крахмал и немного молока. Хорошо взбиваем, остальное молоко добавляем в процессе. Разогреваем сковороду на среднем огне. Выливаем содержимое лоханки и готовим массу, пока она не станет густой и однородной по консистенции. Ставим тесто на 30 минут в холодильник, чтобы оно остыло. Вынимаем тесто, добавляем к нему масло и хорошо взбиваем. Вымачиваем печенье и савоярди в молоке. Выкладываем торт следующими слоями: савоярди, тесто, печенье. Ставим торт в холодильник на 1,5 часа. Готовим топинг: разогреваем сливки и топим в них шоколад и немного масла. Поливаем им торт и снова ставим десерт в холодильник. По желанию можно украсить кофейными зернами. Торт можно подавать к столу, как только глазурь застынет.

Приятного аппетита!

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