Бисквит "Виктория" назван в честь прапрапрабабушки Чарльза ІІІ, королевы Виктории. Оригинальный рецепт звучит "Victoria Sponge Cake", однако Камилла внесла в него свои изменения. Она любит шоколад и иногда использует начинку на основе ореховой пасты.

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Рецепт бисквита от королевы-консорта Камиллы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

для бисквита:

– 110 грамм просеянной муки с разрыхлителем;

– 1 чайная ложка пекарского порошка;

– 110 грамм сливочного масла;

– 110 грамм сахарной пудры;

– 2 больших яйца;

– 2 – 3 капли экстракта ванили.

для начинки:

лимонный курд, джем, ореховая паста с какао или взбитые сливки.

Приготовление:

Просейте муку и пекарский порошок и соедините в большой миске. Сыто лучше держать высоко, чтобы мука набрала кислорода. В муку добавьте мягкое сливочное масло и сахарную пудру. Тесто хорошо взбейте до однородного состояния. Смажьте две формы для бисквита и разместите в них поровну тесто. Поместите бисквит выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Когда бисквит будет готов, следует оставить лепешки на 30 секунд в формах, и только тогда перевернуть на решетку. После остывания смажьте один из лепешек выбранной начинкой и накройте другим коржом.

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