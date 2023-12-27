Бисквит "Виктория" назван в честь прапрапрабабушки Чарльза ІІІ, королевы Виктории. Оригинальный рецепт звучит "Victoria Sponge Cake", однако Камилла внесла в него свои изменения. Она любит шоколад и иногда использует начинку на основе ореховой пасты.

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Рецепт бисквита от королевы-консорта Камиллы

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Просейте муку и пекарский порошок и соедините в большой миске. Сыто лучше держать высоко, чтобы мука набрала кислорода.
  2. В муку добавьте мягкое сливочное масло и сахарную пудру.
  3. Тесто хорошо взбейте до однородного состояния.
  4. Смажьте две формы для бисквита и разместите в них поровну тесто.
  5. Поместите бисквит выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
  6. Когда бисквит будет готов, следует оставить лепешки на 30 секунд в формах, и только тогда перевернуть на решетку.
  7. После остывания смажьте один из лепешек выбранной начинкой и накройте другим коржом.
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