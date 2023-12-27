Бисквит "Виктория" назван в честь прапрапрабабушки Чарльза ІІІ, королевы Виктории. Оригинальный рецепт звучит "Victoria Sponge Cake", однако Камилла внесла в него свои изменения. Она любит шоколад и иногда использует начинку на основе ореховой пасты.
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Рецепт бисквита от королевы-консорта Камиллы
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Просейте муку и пекарский порошок и соедините в большой миске. Сыто лучше держать высоко, чтобы мука набрала кислорода.
- В муку добавьте мягкое сливочное масло и сахарную пудру.
- Тесто хорошо взбейте до однородного состояния.
- Смажьте две формы для бисквита и разместите в них поровну тесто.
- Поместите бисквит выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
- Когда бисквит будет готов, следует оставить лепешки на 30 секунд в формах, и только тогда перевернуть на решетку.
- После остывания смажьте один из лепешек выбранной начинкой и накройте другим коржом.