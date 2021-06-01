Как приготовить бисквит: простой рецепт десерта и полезные советы

Как приготовить правильно бисквит? Мы подготовили для вас простой рецепт по которому он всегда выходит пышным и нежным. Обязательно попробуйте.

Бисквит – сладкая выпечка, которую готовят с добавлением яиц, сахара и муки. Для масляного бисквитного теста добавляют сливочное масло, а также какао, фрукты, орехи, цукаты.

Существует множество рецептов приготовления бисквитного теста. Бисквит легкий в приготовлении, но требует времени и терпения.

Яйца не всегда нужно разделять. Это зависит от способа приготовления теста. Для приготовления холодным способом очень важно тщательно отделить белок от желтка, а горячим способом – яйца с сахаром взбивают на водяной бане.

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Правила приготовления теста

Некоторые простые советы, которые сделают тесто пышным и вкусным:

яйца необязательно разделять;

муку обязательно просейте и добавляйте в тесто в три этапа;

не надо тесто долго вымешивать, сразу выпекайте;

форму для выпекания выстелить пергаментом;

выпекайте при температуре 165 – 180 градусов. Это зависит от духового шкафа вашей кухонной плиты.

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Торт из бисквитного теста / Фото Pexels

Как приготовить бисквит

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

– 5 яиц;– 150 граммов сахара,– 150 граммов муки.

Яйца / Фото Unsplash

В миске взбейте миксером яйца до пышной пены. Взбивайте в течение 5 – 7 минут. В два этапа добавьте сахар, еще раз взбейте. Далее – добавьте муку в три этапа, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной консистенции. Форму для выпекания выстелить пергаментом, вылейте тесто, распределите.

Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35 – 40 минут. Оставьте на 10 минут в духовке. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Она должна быть сухой.

Готовый бисквит / Фото Рexels