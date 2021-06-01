Бисквит – сладкая выпечка, которую готовят с добавлением яиц, сахара и муки. Для масляного бисквитного теста добавляют сливочное масло, а также какао, фрукты, орехи, цукаты.
Существует множество рецептов приготовления бисквитного теста. Бисквит легкий в приготовлении, но требует времени и терпения.
Яйца не всегда нужно разделять. Это зависит от способа приготовления теста. Для приготовления холодным способом очень важно тщательно отделить белок от желтка, а горячим способом – яйца с сахаром взбивают на водяной бане.
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Правила приготовления теста
Некоторые простые советы, которые сделают тесто пышным и вкусным:
- яйца необязательно разделять;
- муку обязательно просейте и добавляйте в тесто в три этапа;
- не надо тесто долго вымешивать, сразу выпекайте;
- форму для выпекания выстелить пергаментом;
- выпекайте при температуре 165 – 180 градусов. Это зависит от духового шкафа вашей кухонной плиты.
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Торт из бисквитного теста / Фото Pexels
Как приготовить бисквит
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
Яйца / Фото Unsplash
- В миске взбейте миксером яйца до пышной пены. Взбивайте в течение 5 – 7 минут. В два этапа добавьте сахар, еще раз взбейте.
- Далее – добавьте муку в три этапа, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной консистенции.
- Форму для выпекания выстелить пергаментом, вылейте тесто, распределите.
Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35 – 40 минут. Оставьте на 10 минут в духовке.
- Готовность проверяйте деревянной палочкой. Она должна быть сухой.
Готовый бисквит / Фото Рexels
- Достаньте из духовки, снимите форму, выложите для охлаждения на решетку.
- Заверните в пищевую пленку.
- Если готовите торт, смажьте кремом. Подавайте к чаю. Приятного аппетита!