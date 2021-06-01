Бисквит – сладкая выпечка, которую готовят с добавлением яиц, сахара и муки. Для масляного бисквитного теста добавляют сливочное масло, а также какао, фрукты, орехи, цукаты.

Существует множество рецептов приготовления бисквитного теста. Бисквит легкий в приготовлении, но требует времени и терпения.

Яйца не всегда нужно разделять. Это зависит от способа приготовления теста. Для приготовления холодным способом очень важно тщательно отделить белок от желтка, а горячим способом – яйца с сахаром взбивают на водяной бане.

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Правила приготовления теста

Некоторые простые советы, которые сделают тесто пышным и вкусным:

  • яйца необязательно разделять;
  • муку обязательно просейте и добавляйте в тесто в три этапа;
  • не надо тесто долго вымешивать, сразу выпекайте;
  • форму для выпекания выстелить пергаментом;
  • выпекайте при температуре 165 – 180 градусов. Это зависит от духового шкафа вашей кухонной плиты.

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Торт из бисквитного теста / Фото Pexels

Как приготовить бисквит

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

Яйца / Фото Unsplash

  1. В миске взбейте миксером яйца до пышной пены. Взбивайте в течение 5 – 7 минут. В два этапа добавьте сахар, еще раз взбейте.
  2. Далее – добавьте муку в три этапа, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной консистенции.
  3. Форму для выпекания выстелить пергаментом, вылейте тесто, распределите.
    Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35 – 40 минут. Оставьте на 10 минут в духовке.
  4. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Она должна быть сухой.

Готовый бисквит / Фото Рexels

  1. Достаньте из духовки, снимите форму, выложите для охлаждения на решетку.
  2. Заверните в пищевую пленку.
  3. Если готовите торт, смажьте кремом. Подавайте к чаю. Приятного аппетита!