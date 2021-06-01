Бісквіт – солодка випічка, яку готують з додаванням яєць, цукру та борошна. Для масляного бісквітного тіста додають вершкове масло, а також какао, фрукти, горіхи, цукати.

Існує безліч рецептів приготування бісквітного тіста. Бісквіт легкий у приготуванні, але потребує часу та терпіння.

Яйця не зажди потрібно розділяти. Це залежить від способу приготування тіста. Для приготування холодним способом дуже важливо ретельно відділити білок від жовтка, а гарячим способом – яйця з цукром збивають на водяній бані.

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Правила приготування тіста

Деякі прості поради, які зроблять тісто пишним та смачним:

яйця необов'язково розділяти;

борошно обов'язково просійте та додавайте у тісто у три етапи;

не треба тісто довго вимішувати, одразу випікайте;

форму для випікання вистеліть пергаментом;

випікайте при температурі 165-180 градусів. Це залежить від духової шафи від вашої кухонної плити.

Торт з бісквітного тіста/ Фото Pexels

Як приготувати бісквіт

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 150 грамів цукру;

– 150 грамів борошна.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.

Яйця/ Фото Unsplash

У мисці збийте міксером яйця до пишної піни. Збивайте протягом 5 – 7 хвилин. У два етапи додайте цукор, ще раз збийте. Далі – додайте борошно у три етапи, акуратно перемішайте лопаткою до однорідної консистенції. Форму для випікання вистеліть пергаментом, вилийте тісто, розподіліть. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35 – 40 хвилин. Залиште на 10 хвилин у духовці. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою.

Готовий бісквіт/ Фото Рexels