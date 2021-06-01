Бісквіт – солодка випічка, яку готують з додаванням яєць, цукру та борошна. Для масляного бісквітного тіста додають вершкове масло, а також какао, фрукти, горіхи, цукати.
Існує безліч рецептів приготування бісквітного тіста. Бісквіт легкий у приготуванні, але потребує часу та терпіння.
Яйця не зажди потрібно розділяти. Це залежить від способу приготування тіста. Для приготування холодним способом дуже важливо ретельно відділити білок від жовтка, а гарячим способом – яйця з цукром збивають на водяній бані.
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Правила приготування тіста
Деякі прості поради, які зроблять тісто пишним та смачним:
- яйця необов'язково розділяти;
- борошно обов'язково просійте та додавайте у тісто у три етапи;
- не треба тісто довго вимішувати, одразу випікайте;
- форму для випікання вистеліть пергаментом;
- випікайте при температурі 165-180 градусів. Це залежить від духової шафи від вашої кухонної плити.
Торт з бісквітного тіста/ Фото Pexels
Як приготувати бісквіт
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
Яйця/ Фото Unsplash
- У мисці збийте міксером яйця до пишної піни. Збивайте протягом 5 – 7 хвилин. У два етапи додайте цукор, ще раз збийте.
- Далі – додайте борошно у три етапи, акуратно перемішайте лопаткою до однорідної консистенції.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом, вилийте тісто, розподіліть.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35 – 40 хвилин. Залиште на 10 хвилин у духовці.
- Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою.
Готовий бісквіт/ Фото Рexels
- Дістаньте з духовки, зніміть форму, викладіть для охолодження на решітку.
- Загорніть у харчову плівку.
- Якщо готуєте торт, змастіть кремом. Подавайте до чаю. Смачного!