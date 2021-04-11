Как приготовить бисквитное французское печенье Мадлен: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт изысканного французского печенья, которое вы с легкостью приготовите дома. Все будут в восторге.
Источник:24 канал
Классическое тесто для печенья готовят из сливочного масла, муки, пищевой соды, сахарной пудры, яиц с добавлением рома и выпекается в специальной форме с фигурами морских ракушек.
Интересная история происхождения печенья связана с именем титулярного короля Польши и последнего герцога Лотарингии – Станислава Лещинского. В 1755 году во время приготовлений к торжественному обеду в своем замке в Коммерси, ему сообщили, что повар уволился и не приготовил десерт. Служанка Мадлен Польмье предложила приготовить печенье по рецепту своей бабушки. Десерт назвали в честь служанки.
Это ароматное печенье с лимонной цедрой и глазурью понравится всей вашей семье.
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Рецепт печенья
- Тщательно помойте лимоны, натрите цедру на крупной терке, выжмите сок.
- В кастрюле растопите сливочное масло на маленьком огне.
- В миске соедините яйца с сахарной пудрой, добавьте ванильный сахар, взбейте миксером в течение пяти минут. Далее – добавьте муку, соль, разрыхлитель, цедру, лимонный сок, перемешайте силиконовой лопаткой, влейте сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции. Закройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник.
- Для приготовления глазури в миске соедините лимонную цедру с сахарной пудрой, перемешайте, добавьте лимонный сок, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 165 градусов, отправьте запекаться в течение 10-15 минут до золотистого цвета.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, украсьте глазурью.
- Выложите печенье на тарелку. Приятного аппетита!
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