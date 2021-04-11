Мы подготовили для вас рецепт изысканного французского печенья, которое вы с легкостью приготовите дома. Все будут в восторге.

Классическое тесто для печенья готовят из сливочного масла, муки, пищевой соды, сахарной пудры, яиц с добавлением рома и выпекается в специальной форме с фигурами морских ракушек.

Интересная история происхождения печенья связана с именем титулярного короля Польши и последнего герцога Лотарингии – Станислава Лещинского. В 1755 году во время приготовлений к торжественному обеду в своем замке в Коммерси, ему сообщили, что повар уволился и не приготовил десерт. Служанка Мадлен Польмье предложила приготовить печенье по рецепту своей бабушки. Десерт назвали в честь служанки.

Это ароматное печенье с лимонной цедрой и глазурью понравится всей вашей семье.

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Рецепт печенья

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 120 граммов муки;

– 7-10 граммов ванильного сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока

– 1 лимон (цедра);

– разрыхлитель;

– соль.

Ингредиенты для глазури:

– 1/2 лимона (цедра);

– 150 граммов сахарной пудры.