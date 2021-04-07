Мы подготовили для вас простой рецепт кукурузного печенья, которое можно приготовить за считанные минуты дома. Сладкий десерт понравится детям и взрослым.

Ароматное печенье готовится с добавлением кукурузной муки, сметаны, яиц и сливочного масла. Оно получается мягкое внутри и с золотой корочкой сверху. По желанию в тесто можно добавить любые орехи или изюм. Читайте также Рецепт низкокалорийной экзотической конфеты от кондитера Лизы Глинской Рецепт печенья Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 100 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов сметаны 10-20%;

– 350 граммов кукурузной муки;

– разрыхлитель;

– 1 яйцо;

– соль. Кукурузное печенье/ Фото Pexels Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте разрыхлитель. В миске взбейте яйцо с сахаром, добавьте сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель, перемешайте. Замесите тесто. Раскатайте из теста шарики, сформируйте печенье круглой формы. Противень выстелите пергаментом. Выложите печенье. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 15-20 минут до готовности. Достаньте печенье, оставьте для охлаждения. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!