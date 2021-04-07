Вкусное кукурузное печенье: домашний рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт кукурузного печенья, которое можно приготовить за считанные минуты дома. Сладкий десерт понравится детям и взрослым.
Источник:24 канал
Ароматное печенье готовится с добавлением кукурузной муки, сметаны, яиц и сливочного масла. Оно получается мягкое внутри и с золотой корочкой сверху. По желанию в тесто можно добавить любые орехи или изюм.
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Рецепт печенья
Кукурузное печенье/ Фото Pexels
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте разрыхлитель.
- В миске взбейте яйцо с сахаром, добавьте сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель, перемешайте. Замесите тесто.
- Раскатайте из теста шарики, сформируйте печенье круглой формы.
- Противень выстелите пергаментом. Выложите печенье.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 15-20 минут до готовности. Достаньте печенье, оставьте для охлаждения.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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