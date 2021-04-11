Ми підготували для вас рецепт вишуканого французького печива, яке ви з легкістю приготуєте вдома. Усі будуть у захваті.

Класичне тісто для печива готують з вершкового масла, борошна, харчової соди, цукрової пудри, яєць з додаванням рому та випікається у спеціальній формі з фігурним поглибленням морських гребінців.

Цікава історія походження печива пов'язана з ім'ям титулярного короля Польщі й останнього герцога Лотарингії – Станіслава Лещинського. 1755 року під час приготувань до урочистого обіду у своєму замку в Коммерсі, йому повідомили, що кухар звільнився і не приготував десерту. Служниця Мадлен Польм'є запропонувала приготувати печиво за рецептом своєї бабусі. Десерт назвали на честь служниці.

Це ароматне печиво з лимонною цедрою та глазур'ю сподобається усій вашій родині.

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Рецепт печива

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 120 грамів борошна;

– 7-10 грамів ванільного цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 лимон (цедра);

– розпушувач;

– сіль.

Інгредієнти для глазурі:

– 1/2 лимона (цедра);

– 150 грамів цукрової пудри.