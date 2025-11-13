Коли в холодильнику є смачна й апетитна намазка – можливості на перекус чекаєш з нетерпінням. Принаймні, поєднання бекону та яєць у цьому вигляді викликає саме таку реакцію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як зробити дешеву і смачну намазку?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 80 грамів бекону;
– 4 яйця;
– 1 плавлений сирок;
– зелена цибуля;
– чайна ложка гірчиці;
– 8 шматочків батона;
– сіль та перець до смаку.

Перекус, на який чекають з нетерпінням / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Підрум’яньте бекон на сухій пательні, щоб він став хрустким.
  2. На цьому ж жирі обсмажте скибочки батона до золотистої скоринки.
  3. Бекон наріжте тонкою соломкою, додайте дрібно подрібнену цибулю та натріть зварені яйця.
  4. Потім натріть плавлений сирок, додайте гірчицю й добре перемішайте.
  5. Вмішайте майонез, посоліть і поперчіть.
  6. Ретельно перемішайте масу й подавайте її на улюбленому хлібі.

Може бути ще смачніше

Злегка обсмажте скибки хліба, але лише так, щоб утворити хрустку скоринку. А ще можна легенько натерти його часником – тоді смак усіх інгредієнтів буде дуже виразним, радить портал Przyslij przepis.

