Коли в холодильнику є смачна й апетитна намазка – можливості на перекус чекаєш з нетерпінням. Принаймні, поєднання бекону та яєць у цьому вигляді викликає саме таку реакцію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як зробити дешеву і смачну намазку?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 80 грамів бекону;

– 4 яйця;

– 1 плавлений сирок;

– зелена цибуля;

– чайна ложка гірчиці;

– 8 шматочків батона;

– сіль та перець до смаку.

Перекус, на який чекають з нетерпінням / Фото "Господинька"

Приготування:

Підрум’яньте бекон на сухій пательні, щоб він став хрустким. На цьому ж жирі обсмажте скибочки батона до золотистої скоринки. Бекон наріжте тонкою соломкою, додайте дрібно подрібнену цибулю та натріть зварені яйця. Потім натріть плавлений сирок, додайте гірчицю й добре перемішайте. Вмішайте майонез, посоліть і поперчіть. Ретельно перемішайте масу й подавайте її на улюбленому хлібі.

Може бути ще смачніше

Злегка обсмажте скибки хліба, але лише так, щоб утворити хрустку скоринку. А ще можна легенько натерти його часником – тоді смак усіх інгредієнтів буде дуже виразним, радить портал Przyslij przepis.

