Коли в холодильнику є смачна й апетитна намазка – можливості на перекус чекаєш з нетерпінням. Принаймні, поєднання бекону та яєць у цьому вигляді викликає саме таку реакцію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як зробити дешеву і смачну намазку?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 80 грамів бекону;
– 4 яйця;
– 1 плавлений сирок;
– зелена цибуля;
– чайна ложка гірчиці;
– 8 шматочків батона;
– сіль та перець до смаку.
Перекус, на який чекають з нетерпінням / Фото "Господинька"
Приготування:
- Підрум’яньте бекон на сухій пательні, щоб він став хрустким.
- На цьому ж жирі обсмажте скибочки батона до золотистої скоринки.
- Бекон наріжте тонкою соломкою, додайте дрібно подрібнену цибулю та натріть зварені яйця.
- Потім натріть плавлений сирок, додайте гірчицю й добре перемішайте.
- Вмішайте майонез, посоліть і поперчіть.
- Ретельно перемішайте масу й подавайте її на улюбленому хлібі.
Може бути ще смачніше
Злегка обсмажте скибки хліба, але лише так, щоб утворити хрустку скоринку. А ще можна легенько натерти його часником – тоді смак усіх інгредієнтів буде дуже виразним, радить портал Przyslij przepis.
