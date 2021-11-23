Бюджетно и вкусно: аппетитный рецепт яичных котлет
23 ноября 2021 , 14:40Читати новину українською
Источник:kwestiasmaku
Невероятно вкусная и элементарное в приготовлении блюдо станет отличным дополнением к любому столу. А еще все ингредиенты очень бюджетные, поэтому позволить их себе может каждый.
Главный ингредиент котлет – вкрутую сваренные яйца. Кушанье пользуется необычайной популярностью у детей.
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К котлетам, кроме основных ингредиентов, можно добавить немного мелко нарезанную фету или немного тертого сыра.
Рецепт яичных котлет
Время: 2 часа
Порций: 2
Ингредиенты:
- 5 вкрутую сваренных яиц;
- 1 сырое яйцо;
- соль и перец по вкусу;
- 1 столовая ложка панировочных сухарей;
- 1 столовая ложка измельченной петрушки или укропа;
- 1 столовая ложка измельченного лука;
- панировочные сухари;
- сливочное масло для жарки.
Приготовление:
- Сваренные вкрутую яйца почистите, положите в миску и тщательно разомните вилкой.
- Добавьте сырое яйцо, соль, перец, 1 столовую ложку панировочных сухарей, петрушку или укроп и лук.
- Тщательно перемешайте, сформуйте 4 котлетки, плотно прижав.
- Обвалять в сухарях, выложить на противень и поставить в холодильник примерно на 2 часа (отбивные станут жестче и их будет легче жарить, но если у нас нет времени, этот этап можно пропустить).
- Разогрейте 3 столовых ложки сливочного масла. Когда оно нагреется, выложите котлеты на сковороду, убавьте огонь до среднего и медленно жарьте.
Блюдо прекрасно будет смаковать со сметаной или сливочным соусом.