Головний інгредієнт котлет – круто зварені яйця. Страва користується надзвичайною популярністю у дітей.

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У котлети, окрім основних інгредієнтів, можна додати трохи дрібно нарізану фету або трохи тертого сиру.

Рецепт яєчних котлет

Час: 2 години
Порцій: 2

Бюджетна страва / Фото pexels

Інгредієнти:

  • 5 круто зварених яєць;
  • 1 сире яйце;
  • сіль і перець до смаку;
  • 1 столова ложка панірувальних сухарів;
  • 1 столова ложка подрібненої петрушки або кропу;
  • 1 столова ложка подрібненої цибулі;
  • панірувальні сухарі;
  • вершкове масло для смаження.

Приготування:

  1. Зварені круто яйця почистіть, покладіть в миску і ретельно розімніть виделкою.
  2. Додайте сире яйце, сіль, перець, 1 столову ложку панірувальних сухарів, петрушку або кріп і цибулю.
  3. Ретельно перемішайте, сформуйте 4 котлетки, щільно притиснувши.
  4. Обваляти в сухарях, викласти на деко і поставити в холодильник приблизно на 2 години (відбивні стануть жорсткішими і їх буде легше смажити, але якщо у нас немає часу, цей етап можна пропустити).
  5. Розігрійте 3 столові ложки вершкового масла.
  6. Коли воно нагріється, викладіть котлети на пательню, зменште вогонь до середнього і повільно смажте.

Страва чудова смакуватиме із сметаною чи вершковим соусом.