Главный ингредиент котлет – вкрутую сваренные яйца. Кушанье пользуется необычайной популярностью у детей.

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К котлетам, кроме основных ингредиентов, можно добавить немного мелко нарезанную фету или немного тертого сыра.

Рецепт яичных котлет

Время: 2 часа
Порций: 2

Бюджетное блюдо / Фото pexels

Ингредиенты:

  • 5 вкрутую сваренных яиц;
  • 1 сырое яйцо;
  • соль и перец по вкусу;
  • 1 столовая ложка панировочных сухарей;
  • 1 столовая ложка измельченной петрушки или укропа;
  • 1 столовая ложка измельченного лука;
  • панировочные сухари;
  • сливочное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Сваренные вкрутую яйца почистите, положите в миску и тщательно разомните вилкой.
  2. Добавьте сырое яйцо, соль, перец, 1 столовую ложку панировочных сухарей, петрушку или укроп и лук.
  3. Тщательно перемешайте, сформуйте 4 котлетки, плотно прижав.
  4. Обвалять в сухарях, выложить на противень и поставить в холодильник примерно на 2 часа (отбивные станут жестче и их будет легче жарить, но если у нас нет времени, этот этап можно пропустить).
  5. Разогрейте 3 столовых ложки сливочного масла. Когда оно нагреется, выложите котлеты на сковороду, убавьте огонь до среднего и медленно жарьте.

Блюдо прекрасно будет смаковать со сметаной или сливочным соусом.