Когда не всегда есть время стряпать каждый день, есть замечательное решение – варим суп на несколько дней.

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Предлагаем рецепт из куриных сердец, гречихи и картофеля. Он сытный, бюджетный и невероятно вкусный.

Рецепт куриного супа с сердечками

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 650 граммов куриных сердец;

– 2 куриных бедра;

– 4 – 5 картофелин;

– 1 морковь;

– 1 репчатый лук;

– 3 зубчика чеснок;

– 30 миллилитров масла;

– 100 граммов гречихи;

– соль;

– черный молотый перец;

– зелень.

Приготовление:

Куриные бедра промываем, просушиваем бумажными полотенцами. Для бульона вместо бедра можно использовать крылышки, голени, суповый набор. Сердечки тоже моем. Убираем из них лишнее: куски жира и пленки и разрезаем каждое на 2 – 4 кусочка.

Перекладываем курицу и сердечки в кастрюлю, заливаем водой, чтобы только покрыло сверху. Доводим до кипения. После этого сливаем всю воду, при необходимости промываем и наливаем новую воду. Повторяем процедуру снова. В третий раз заливаем 3 литра воды и варим бульон около 40 минут на маленьком огне после закипания.

Картофель, морковь, лук и чеснок очищаем. Нарезаем все на кусочки: картофель средними кубиками, морковь, лук маленькими кубиками. Чеснок измельчаем ножом.

После 40 минут варки бульона всыпаем в кастрюлю картофель.

Морковь и лук обжариваем на разогретом масле на маленьком огне на сковороде. Овощи должны быть мягкими, но не поджаренными. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и выключаем.

Гречку можно несколько минут подержать в духовке или на сухой сковороде – так аромат и вкус будут более выразительными.

Добавляем гречку и овощи в кастрюлю. Варим суп еще 15 минут. Солим и перчим, варим еще 2 минуты и выключаем.

Перед подачей посыпаем мелко иссеченной зеленью.

Приятного тебе аппетита!