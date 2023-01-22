Когда не всегда есть время стряпать каждый день, есть замечательное решение – варим суп на несколько дней.
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Предлагаем рецепт из куриных сердец, гречихи и картофеля. Он сытный, бюджетный и невероятно вкусный.
Рецепт куриного супа с сердечками
- Время: 2 часа
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Куриные бедра промываем, просушиваем бумажными полотенцами. Для бульона вместо бедра можно использовать крылышки, голени, суповый набор. Сердечки тоже моем. Убираем из них лишнее: куски жира и пленки и разрезаем каждое на 2 – 4 кусочка.
- Перекладываем курицу и сердечки в кастрюлю, заливаем водой, чтобы только покрыло сверху. Доводим до кипения. После этого сливаем всю воду, при необходимости промываем и наливаем новую воду. Повторяем процедуру снова. В третий раз заливаем 3 литра воды и варим бульон около 40 минут на маленьком огне после закипания.
- Картофель, морковь, лук и чеснок очищаем. Нарезаем все на кусочки: картофель средними кубиками, морковь, лук маленькими кубиками. Чеснок измельчаем ножом.
- После 40 минут варки бульона всыпаем в кастрюлю картофель.
- Морковь и лук обжариваем на разогретом масле на маленьком огне на сковороде. Овощи должны быть мягкими, но не поджаренными. Добавляем измельченный чеснок, перемешиваем и выключаем.
- Гречку можно несколько минут подержать в духовке или на сухой сковороде – так аромат и вкус будут более выразительными.
- Добавляем гречку и овощи в кастрюлю. Варим суп еще 15 минут. Солим и перчим, варим еще 2 минуты и выключаем.
- Перед подачей посыпаем мелко иссеченной зеленью.
Приятного тебе аппетита!