Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями семейным рецептом вареников на простокваше (густом кефире).

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Бабушка Владимира Ярославского готовила их исключительно на пару, так они получаются особенными и неповторимыми. Какую начинку выбирать для блюда решать вам: картофель, сыр, грибы, печень или вишни.

Рецепт теста для вареников

Время: 30 минут

30 минут Порции: 30 – 40 штук

Ингредиенты:

– 330 граммов густого кефира;

– яичный желток;

– 500 граммов муки;

– щепотка соли;

– 4 – 5 граммов соды.

Приготовление:

В кефир добавляем соль и желток, соду и быстро перемешиваем.

Высыпаем муку и вынуждаем тесто. Оставляем его на 20 минут отдохнуть.

Ингредиенты для начинки:

– свежий домашний сыр;

– яичный желток;

– сахар.

Приготовление:

Смешиваем ингредиенты для начинки и перетираем вилкой в однородную массу.

Тесто раскатываем на небольшом количестве муки. Формочкой формируем круглые заготовки, а на низ выкладываем много начинок.

Осторожно залепляем их и делаем красивую косичку – она будет держать начинку, пока вареник будет увеличиваться во время приготовления.

Кастрюлю замотанную марлей с миской сверху с таким же диаметром, как и кастрюля выкладываем на плиту. Когда кастрюля с миской на плите вода кипит и пару полно – выкладываем вареники, накрываем миской и оставляем готовиться на 4 минуты.

Готовые вареники выкладываем в миску со сливочным маслом. Подаем их со сметаной.

️Пусть смакует!