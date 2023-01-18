Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями семейным рецептом вареников на простокваше (густом кефире).
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Бабушка Владимира Ярославского готовила их исключительно на пару, так они получаются особенными и неповторимыми. Какую начинку выбирать для блюда решать вам: картофель, сыр, грибы, печень или вишни.
Рецепт теста для вареников
- Время: 30 минут
- Порции: 30 – 40 штук
Приготовление:
- В кефир добавляем соль и желток, соду и быстро перемешиваем.
- Высыпаем муку и вынуждаем тесто. Оставляем его на 20 минут отдохнуть.
Приготовление:
- Смешиваем ингредиенты для начинки и перетираем вилкой в однородную массу.
- Тесто раскатываем на небольшом количестве муки. Формочкой формируем круглые заготовки, а на низ выкладываем много начинок.
- Осторожно залепляем их и делаем красивую косичку – она будет держать начинку, пока вареник будет увеличиваться во время приготовления.
- Кастрюлю замотанную марлей с миской сверху с таким же диаметром, как и кастрюля выкладываем на плиту. Когда кастрюля с миской на плите вода кипит и пару полно – выкладываем вареники, накрываем миской и оставляем готовиться на 4 минуты.
- Готовые вареники выкладываем в миску со сливочным маслом. Подаем их со сметаной.
️Пусть смакует!