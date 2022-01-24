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Скриншот с видео здоровый и вкусный

Приготовление:

Печенье поломайте руками, переложите в чашу блендера и измельчите в крошку.

Сливочное масло растопите и смешайте с печеньем.

Выложите массу в круглую форму и сформируйте корж.

Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут, чтобы набух.

Бананы перебейте с лимонным соком в пюре.

Малину также превратите в пюре и процедите сквозь мелкое сито, чтобы очистить от косточек.

В глубокой емкости взбейте сливки со сливочным сыром и сахарной пудрой.

Растопите желатин и влейте его в сырную массу.

Разделите массу на 2 части: в одну добавьте банановое пюре, в другую – малиновое.