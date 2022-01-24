Рецепт бананового торта без выпечки
- Время: 15 минут (2 – 3 часа на охлаждение)
- Порции: 6 – 8
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Скриншот с видео здоровый и вкусный
Приготовление:
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Печенье поломайте руками, переложите в чашу блендера и измельчите в крошку.
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Сливочное масло растопите и смешайте с печеньем.
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Выложите массу в круглую форму и сформируйте корж.
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Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут, чтобы набух.
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Бананы перебейте с лимонным соком в пюре.
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Малину также превратите в пюре и процедите сквозь мелкое сито, чтобы очистить от косточек.
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В глубокой емкости взбейте сливки со сливочным сыром и сахарной пудрой.
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Растопите желатин и влейте его в сырную массу.
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Разделите массу на 2 части: в одну добавьте банановое пюре, в другую – малиновое.
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Выложите массы на корж и немного перемешайте.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
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Отправьте торт в холодильник на 1 час, чтобы он стабилизировался.
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Для верхнего слоя растворите желатин в воде и оставьте, чтобы набух.
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В сотейнике соедините воду, лимонный сок, сахар и варите до растворения сахара. Введите в сироп набухший желатин и охладите.
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Банан нарежьте кружочками и выложите на торт.
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Залейте все охлажденным сиропом и отправьте торт в холодильник еще на 1 – 2 часа.
Приятного аппетита!
Видео рецепт приготовления бананового торта без выпечки: