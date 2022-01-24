Рецепт бананового торта без випікання

  • Час: 15 хвилин (2 – 3 години на охолодження)
  • Порції: 6 – 8

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Скріншот з відео Здоровий і смачний

Приготування:

  1. Поламайте печиво руками, далі перекладіть в чашу блендера та подрібніть до крихти.
  1. Розтопіть вершкове масло та змішайте його з печивом. Готову масу викладіть у круглу форму та сформуйте корж.
  1. Розчиніть желатин у воді та залишіть на кілька хвилин, щоб він набух.
  1. Банани перебийте в пюре разом з лимонним соком.
  1. Малину теж перебийте в пюре, процідіть через дрібне сито, щоб позбутися кісточок.
  1. У глибокому посуді збийте вершки з сиром та цукровою пудрою.
  1. Розтопіть желатин та влийте його в сирну масу.
  1. Розділіть масу на дві частини: в одну додайте бананове пюре, а в іншу малинове.
  1. Викладіть маси на корж та трішки перемішайте.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Відправте торт в холодильник на 1 годину, щоб він стабілізувався.
  1. Для приготування верхнього шару розчиніть желатин з водою та залишіть, щоб він набух.
  1. У сотейнику з'єднайте воду, лимонний сік, цукор – варіть до розчинення. Введіть в нього набухлий желатин та охолодіть.
  1. Наріжте банан кружечками та викладіть на торт, залийте все охолодженим сиропом та відправте торт в холодильник ще на 1 – 2 години.

Смачного!

Відеорецепт приготування бананового торта без випікання: