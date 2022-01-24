Рецепт бананового торта без випікання
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на охолодження)
- Порції: 6 – 8
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Скріншот з відео Здоровий і смачний
Приготування:
- Поламайте печиво руками, далі перекладіть в чашу блендера та подрібніть до крихти.
- Розтопіть вершкове масло та змішайте його з печивом. Готову масу викладіть у круглу форму та сформуйте корж.
- Розчиніть желатин у воді та залишіть на кілька хвилин, щоб він набух.
- Банани перебийте в пюре разом з лимонним соком.
- Малину теж перебийте в пюре, процідіть через дрібне сито, щоб позбутися кісточок.
- У глибокому посуді збийте вершки з сиром та цукровою пудрою.
- Розтопіть желатин та влийте його в сирну масу.
- Розділіть масу на дві частини: в одну додайте бананове пюре, а в іншу малинове.
- Викладіть маси на корж та трішки перемішайте.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Відправте торт в холодильник на 1 годину, щоб він стабілізувався.
- Для приготування верхнього шару розчиніть желатин з водою та залишіть, щоб він набух.
- У сотейнику з'єднайте воду, лимонний сік, цукор – варіть до розчинення. Введіть в нього набухлий желатин та охолодіть.
- Наріжте банан кружечками та викладіть на торт, залийте все охолодженим сиропом та відправте торт в холодильник ще на 1 – 2 години.
Смачного!
Відеорецепт приготування бананового торта без випікання: