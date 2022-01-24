Бюджетные десерты на каждый день: торт с бананами без выпечки

24 января 2022 , 11:34
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Хватит покупать магазинные сладости и выпечку – готовьте их дома сами! И начните с бананового торта. Готовится он в 10 раз быстрее, чем будет пропитываться в холодильнике.

Рецепт бананового торта без выпечки

  • Время: 15 минут (2 – 3 часа на охлаждение)
  • Порции: 6 – 8

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Скриншот с видео здоровый и вкусный

Ингредиенты:
– 200 граммов песочного печенья;
– 80 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 15 граммов желатина;
– 200 миллилитров жирных сливок;
– 1,5 банана;
– 20 граммов лимонного сока;
– 100 граммов малины.

Для украшения:
– 10 граммов желатина;
– 200 миллилитров воды;
– 20 граммов лимонного сока;
– 60 граммов сахара;
– 1 банан.

Приготовление:

  1. Печенье поломайте руками, переложите в чашу блендера и измельчите в крошку.

  2. Сливочное масло растопите и смешайте с печеньем.

  3. Выложите массу в круглую форму и сформируйте корж.

  4. Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут, чтобы набух.

  5. Бананы перебейте с лимонным соком в пюре.

  6. Малину также превратите в пюре и процедите сквозь мелкое сито, чтобы очистить от косточек.

  7. В глубокой емкости взбейте сливки со сливочным сыром и сахарной пудрой.

  8. Растопите желатин и влейте его в сырную массу.

  9. Разделите массу на 2 части: в одну добавьте банановое пюре, в другую – малиновое.

  10. Выложите массы на корж и немного перемешайте.


Скриншот с видео Здоровый и вкусный

  1. Отправьте торт в холодильник на 1 час, чтобы он стабилизировался.

  2. Для верхнего слоя растворите желатин в воде и оставьте, чтобы набух.

  3. В сотейнике соедините воду, лимонный сок, сахар и варите до растворения сахара. Введите в сироп набухший желатин и охладите.

  4. Банан нарежьте кружочками и выложите на торт.

  5. Залейте все охлажденным сиропом и отправьте торт в холодильник еще на 1 – 2 часа.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления бананового торта без выпечки:

 

Автор: Богданна Рибак