Бюджетные десерты на каждый день: торт с бананами без выпечки

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Скриншот с видео здоровый и вкусный

– 200 граммов песочного печенья;– 80 граммов сливочного масла;– 100 граммов сахарной пудры;– 400 граммов сливочного сыра;– 15 граммов желатина;– 200 миллилитров жирных сливок;– 1,5 банана;– 20 граммов лимонного сока;– 100 граммов малины.– 10 граммов желатина;– 200 миллилитров воды;– 20 граммов лимонного сока;– 60 граммов сахара;– 1 банан.

Приготовление:

Печенье поломайте руками, переложите в чашу блендера и измельчите в крошку.

Сливочное масло растопите и смешайте с печеньем.

Выложите массу в круглую форму и сформируйте корж.

Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут, чтобы набух.

Бананы перебейте с лимонным соком в пюре.

Малину также превратите в пюре и процедите сквозь мелкое сито, чтобы очистить от косточек.

В глубокой емкости взбейте сливки со сливочным сыром и сахарной пудрой.

Растопите желатин и влейте его в сырную массу.

Разделите массу на 2 части: в одну добавьте банановое пюре, в другую – малиновое.