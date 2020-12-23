Бюш-де-ноэль - как готовить рождественское полено: рецепт
Настоящий рождественский десерт в виде полена сделает ваш праздничный стол еще более вкусным, придаст ему французского шарма и наполнит давними традициями. Давайте готовить вместе со SmachnoNews!
Бюш-де-ноэль или рождественское полено – традиционная французская выпечка, десерт который готовят в конце года – на Рождество.
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История создания этого десерта берет свое начало с древних времен. Поговаривают, что это началось с традиции сжигания главой семьи настоящего деревянного полена еще до начала празднования первого Рождества.
Его торжественно натирали солью. поливали маслом и вином и загадывая желания сжигали. Этот ритуал также символизировал очищение и благодать, а уже к концу 19 века праздничное полено стало съедобно.
Итак, приготовим на Рождество настоящее классическое полено или как еще его называют французы – бюш де ноэль с кремом.
Рецепт рождественского полена
- Для приготовления пирожных шу отправьте в небольшую кастрюлю 140 мл воды и 60 г сливочного масла, добавьте соль и сахар поставьте на огонь.
- Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Как только смесь закипит, всыпьте муку в кастрюлю и непрерывно и быстро перемешивайте. Заварите тесто до гладкости, снимите с огня и дайте остыть.
Как приготовить тесто для шу
- В отдельной миске соедините яйца и введите в охлажденное тесто тщательно вымешайте его до однородной консистенции. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой "французская звезда" диаметром 10-12 мм.
- Отсадите небольшие пирожные шу на пергамент или силиконовый коврик. Не забудьте укладывать их с расстоянием, ведь они в процессе выпекания будут расти.
Пирожные шу на коврике для выпекания
- Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте шу первые 10 - минут при этой температуре. Далее уменьшите температуру до 180 градусов и продолжайте выпекать до золотистого цвета пирожных. Не открывайте духовку, пока шу не испекутся.
- Готовые пирожные охладите и выложите на тарелку.
- Малиновое пюре смешайте с 3 ст. л сахара, крахмалом и влейте смесь воды и лимонного сока – заварите начинку на маленьком огне, постоянно помешивая ее венчиком.
- Консистенция готового крема должна быть густой. Переложите готовый крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и охладите. Готовый крем накрыт пленкой в контакт
- Отправьте охлажденный малиновый крем в кондитерский мешок и начините им пирожные шу. Как начинить шу кремом
- Для приготовления бисквита взбейте яйца и белки до пышной и светлой массы.
- Тщательно обжарьте грецкие орехи на сухой сковородке и измельчите их в муку вместе с сахарной пудрой, мукой, разрыхлителем, ванильным сахаром и щепоткой соли. Консистенция сухой смеси для бисквита
- Соедините смесь с яичной массой и вымешайте тесто однородности лопаткой.
- Застелите противень для бисквита пергаментом, вылейте тесто и разгладьте его.
- Выпекайте бисквит в духовке в течение 7-8 минут при температуре 200 градусов.
- Далее мы будем формировать полено из коржа. Для этого нам понадобится либо специальная форма для выпечки, либо ее можно сделать своими руками из пластиковой бутылки. Отрежьте дно и горлышко, один конец закройте фольгой, сложенной в несколько слоев. Зафиксируйте ее с помощью скотча.
- Из бисквита вырежьте пласт, который соответствует размеру вашей формы для полена (предварительно замерьте его с помощью пергамента и сделайте на нем соответствующие отметки карандашом, лишь затем наносите тесто и выпекайте – таким образом готовый бисквит вырезать не придется, он идеально войдет в форму). Как сформировать полено
- Пергамент с бисквита не снимайте, положите его внутрь формы, свернув бисквит трубочкой, пока он еще теплый и эластичный, если остынет, то начнет ломаться.
- Желатин залейте 40 мл холодной воды и оставьте набухать.
- На водяной бане растопите шоколад с молоком, но не доведите до кипения.
- Вылейте теплый однородный желатин в шоколадную массу и быстро перемешайте. Охладите массу.
- Отдельно взбейте сливки в пышную массу и введите в нее шоколадную смесь с желатином – перемешайте легкими движениями.
Как сформировать бюш-де-ноэль
- На дно формы с шоколадным бисквитом вылейте 2 ст. л шоколадного мусса, в середину выложите шу с начинкой, далее снова шоколадный мусс и пирожные. Таким образом заполните весь торт в форме.
- Отправьте заготовку в морозилку на 60-70 минут.
- Для приготовления шоколадного ганаша растопите на паровой бане шоколад со сливками, дайте остыть.
- В отдельной миске смешайте яйцо, сахар и сироп глюкозы – взбейте массу до пышности и добавьте пищевой краситель.
- Тщательно просейте муку, отправьте ее в смесь и добавьте разрыхлитель – перемешайте тесто до однородной массы.
- Вылейте тесто в чашку, наполнив ее до половины, и выпекайте бисквит в микроволновой печи в течение 2 минут. Готовый бисквит-мох
- Достаньте полено из морозилки, снимите с него форму и пергамент. Смажьте готовым шоколадным ганашем и снова отправьте его в холодильник на 10-15 минут.
- С помощью скребка или вилки придайте полену окрас коры дерева. Снова смажьте ганашем и сделайте рисунок ганашем.
- Разделите зеленый бисквит-мох на кусочки и задекорируйте им полено. Рождественское полено – французский десерт
- Присыпьте готовый десерт какао и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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