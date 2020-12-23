Настоящий рождественский десерт в виде полена сделает ваш праздничный стол еще более вкусным, придаст ему французского шарма и наполнит давними традициями. Давайте готовить вместе со SmachnoNews!

Бюш-де-ноэль или рождественское полено – традиционная французская выпечка, десерт который готовят в конце года – на Рождество.

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История создания этого десерта берет свое начало с древних времен. Поговаривают, что это началось с традиции сжигания главой семьи настоящего деревянного полена еще до начала празднования первого Рождества.

Его торжественно натирали солью. поливали маслом и вином и загадывая желания сжигали. Этот ритуал также символизировал очищение и благодать, а уже к концу 19 века праздничное полено стало съедобно.

Итак, приготовим на Рождество настоящее классическое полено или как еще его называют французы – бюш де ноэль с кремом.

Рецепт рождественского полена

Ингредиенты для заварного теста:

– 140 мл воды;

– 80 г муки;

– 60 г сливочного масла;

– 2 яйца;

– щепотка соли и сахара.

Для приготовления пирожных шу отправьте в небольшую кастрюлю 140 мл воды и 60 г сливочного масла, добавьте соль и сахар поставьте на огонь. Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Как только смесь закипит, всыпьте муку в кастрюлю и непрерывно и быстро перемешивайте. Заварите тесто до гладкости, снимите с огня и дайте остыть.

Как приготовить тесто для шу

В отдельной миске соедините яйца и введите в охлажденное тесто тщательно вымешайте его до однородной консистенции. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой "французская звезда" диаметром 10-12 мм. Отсадите небольшие пирожные шу на пергамент или силиконовый коврик. Не забудьте укладывать их с расстоянием, ведь они в процессе выпекания будут расти.

Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте шу первые 10 - минут при этой температуре. Далее уменьшите температуру до 180 градусов и продолжайте выпекать до золотистого цвета пирожных. Не открывайте духовку, пока шу не испекутся. Готовые пирожные охладите и выложите на тарелку.

Ингредиенты для малинового крема:

– 120 мл воды;

– 100 г малинового пюре;

– 2 ст. л крахмала;

– 1 ст. л лимонного сока;

– 3 ст. л сахара.

Малиновое пюре смешайте с 3 ст. л сахара, крахмалом и влейте смесь воды и лимонного сока – заварите начинку на маленьком огне, постоянно помешивая ее венчиком. Консистенция готового крема должна быть густой. Переложите готовый крем в миску, накройте пищевой пленкой в контакт и охладите. Отправьте охлажденный малиновый крем в кондитерский мешок и начините им пирожные шу.

Ингредиенты для орехового бисквита:

– 1 яйцо;

– 2 яичных белка;

– 65 г сахарной пудры;

– 35 г грецких орехов;

– 30 г муки;

– 3 г разрыхлителя;

– щепотка соли;

– ванильный сахар.

Для приготовления бисквита взбейте яйца и белки до пышной и светлой массы. Тщательно обжарьте грецкие орехи на сухой сковородке и измельчите их в муку вместе с сахарной пудрой, мукой, разрыхлителем, ванильным сахаром и щепоткой соли. Соедините смесь с яичной массой и вымешайте тесто однородности лопаткой. Застелите противень для бисквита пергаментом, вылейте тесто и разгладьте его. Выпекайте бисквит в духовке в течение 7-8 минут при температуре 200 градусов. Далее мы будем формировать полено из коржа. Для этого нам понадобится либо специальная форма для выпечки, либо ее можно сделать своими руками из пластиковой бутылки. Отрежьте дно и горлышко, один конец закройте фольгой, сложенной в несколько слоев. Зафиксируйте ее с помощью скотча. Из бисквита вырежьте пласт, который соответствует размеру вашей формы для полена (предварительно замерьте его с помощью пергамента и сделайте на нем соответствующие отметки карандашом, лишь затем наносите тесто и выпекайте – таким образом готовый бисквит вырезать не придется, он идеально войдет в форму). Пергамент с бисквита не снимайте, положите его внутрь формы, свернув бисквит трубочкой, пока он еще теплый и эластичный, если остынет, то начнет ломаться.

Ингредиенты для шоколадного мусса:

– 200 г молочного шоколада;

– 200 мл сливок не менее 33% жирности;

– 150 мл молока;

– 7 г желатина;

– 2 ст. л виски или рома.

Желатин залейте 40 мл холодной воды и оставьте набухать. На водяной бане растопите шоколад с молоком, но не доведите до кипения. Вылейте теплый однородный желатин в шоколадную массу и быстро перемешайте. Охладите массу. Отдельно взбейте сливки в пышную массу и введите в нее шоколадную смесь с желатином – перемешайте легкими движениями.

Как сформировать бюш-де-ноэль

На дно формы с шоколадным бисквитом вылейте 2 ст. л шоколадного мусса, в середину выложите шу с начинкой, далее снова шоколадный мусс и пирожные. Таким образом заполните весь торт в форме. Отправьте заготовку в морозилку на 60-70 минут.

Ингредиенты для ганаша:

– 250 мл жирных сливок;

– 200 г черного шоколада.

Для приготовления шоколадного ганаша растопите на паровой бане шоколад со сливками, дайте остыть.

Ингредиенты для бисквита-мох:

– 1 яйцо;

– 30 мл сиропа глюкозы или инвертного сиропа;

– 25 г муки;

– 12 г сахара;

– 5 г разрыхлителя;

– зеленый пищевой краситель.