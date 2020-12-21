Вкусный рождественский рецепт шоколадного рулета от Лизы Глинской
Какие же праздники без настоящего шоколадного рулета с нежным кремом и шоколадной пастой! Талантливый кондитер Лиза Глинская подготовила для нас очень вкусный десерт, который придется по вкусу каждому.
Елизавета Глинская на своей странице в инстаграме поделилась рецептом шоколадного рулета, который вы с легкостью можете приготовить дома.
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Как приготовить шоколадный рулет на Рождество
- Тщательно взбейте желтки и яйца с сахаром до появления устойчивого рисунка (примерно 7 – 8 минут).
- Взбейте белок до мягких пиков, постепенно добавляйте сахар. Взбейте массу до устойчивых пиков.
- Смешать обе яичные массы в глубокой миске.
- Используя сито, ввести и деликатно вмешать муку с какао-порошком.
- Выложите бисквит на пергамент для выпекания, разровняйте спатулой.
- Поставьте бисквит выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 7 – 8 минут. Снимите бисквит и противень для выпечки, охладите.
- Для приготовления сиропа нужно соединить все ингредиенты в сотейнике, довести до кипения и охладить.
- Соедините в чаше комбайна белок, сахар и сахарную пудру. Перемешайте венчиком для взбивания дооднородной массы.
- Поставьте чашу на паровую баню и прогревайте массу, все время помешивая, пока сахар не растворится – процесс занимает около 10 минут. Важно: масса не должна разогреться выше 60 градусов, иначе белок свернется.
- Теперь массу необходимо взбить до устойчивой структуры и полного остывания.
- Взбейте отдельно размягченное сливочное масло, соедините обе массы, и наш крем готов.
Как собрать рулет
- Пропитать бисквит сиропом.
- Поместить шоколадную пасту в кондитерский мешок, выложить ее тонкими полосками на бисквит.
- Поместить крем в кондитерский мешок. Отсадить крем полосками на бисквит. Разровнять его спатулой.
- Свернуть рулет.
- Поставить его в холодильник на несколько часов.
- Подровнять край рулета ножом.
- Задекорировать рулет шоколадной пастой. Приятного аппетита.
Источник: SmachnoNews
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