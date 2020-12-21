Какие же праздники без настоящего шоколадного рулета с нежным кремом и шоколадной пастой! Талантливый кондитер Лиза Глинская подготовила для нас очень вкусный десерт, который придется по вкусу каждому.

Елизавета Глинская на своей странице в инстаграме поделилась рецептом шоколадного рулета, который вы с легкостью можете приготовить дома.

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Как приготовить шоколадный рулет на Рождество

Ингредиенты для шоколадного бисквита:

– 150 г яиц;

– 60 г желтка;

– 150 г сахара (1 часть);

– 90 г белка;

– 60 г сахара (2 часть);

– 150 г муки;

– 20 г какао-порошка.

Тщательно взбейте желтки и яйца с сахаром до появления устойчивого рисунка (примерно 7 – 8 минут). Взбейте белок до мягких пиков, постепенно добавляйте сахар. Взбейте массу до устойчивых пиков. Смешать обе яичные массы в глубокой миске. Используя сито, ввести и деликатно вмешать муку с какао-порошком. Выложите бисквит на пергамент для выпекания, разровняйте спатулой. Поставьте бисквит выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 7 – 8 минут. Снимите бисквит и противень для выпечки, охладите.

Ингредиенты для пропитки:

– 100 мл воды;

– 100 г сахара;

– 30 мл черного рома.

Для приготовления сиропа нужно соединить все ингредиенты в сотейнике, довести до кипения и охладить.

Ингредиенты для крема:

– 150 г белка;

– 110 г сахара;

– 110 г сахарной пудры;

– 150 г мягкого сливочного масла.

Соедините в чаше комбайна белок, сахар и сахарную пудру. Перемешайте венчиком для взбивания дооднородной массы. Поставьте чашу на паровую баню и прогревайте массу, все время помешивая, пока сахар не растворится – процесс занимает около 10 минут. Важно: масса не должна разогреться выше 60 градусов, иначе белок свернется. Теперь массу необходимо взбить до устойчивой структуры и полного остывания. Взбейте отдельно размягченное сливочное масло, соедините обе массы, и наш крем готов.

Как собрать рулет