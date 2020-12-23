Справжній різдвяний десерт у вигляді поліна зробить ваш святковий стіл ще більш смачним, надасть йому французького шарму й сповнить його давніми традиціями. Гайда готувати разом зі SmachnoNews!

Бюш-де-ноель або різдвяне поліно – традиційна французька випічка, десерт котрий готують наприкінці року – на Різдво.

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Історія створення цього десерту бере свій початок з давніх часів. Подейкують, що це почалося з традиції спалювання головою родини справжнього дерев'яного поліна ще до початку святкування першого Різдва.

Його урочисто натирали сіллю. поливали олією та вином й загадуючи бажання спалювали. Цей ритуал також символізував очищення та благодать, а вже до кінця 19 століття святкове поліно перетворилось на їстівне.

Отож, приготуймо на Різдво справжнє класичне поліно або як ще його називають французи – бюш де ноель з кремом.

Рецепт різдвяного поліна

Інгредієнти для заварного тіста:

– 140 мл води;

– 80 г борошна;

– 60 г вершкового масла;

– 2 яйця;

– дрібка солі та цукру.

Для приготування тістечок шу відправте у невелику каструлю 140 мл води та 60 г вершкового масла, додайте сіль та цукор – поставте на вогонь. Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Як тільки суміш закипить всипте борошно до каструлі та безперервно та швидко перемішуйте. Заваріть тісто до гладкості, зніміть з вогню та дайте охолонути. У окремій мисці з'єднайте яйця та введіть в охолоджене тісто – ретельно вимішайте його до однорідної консистенції. Перекладіть тісто в кондитерський мішок з насадкою "французька зірка" діаметром 10-12 мм. Відсадіть невеликі тістечка шу на пергамент або силіконовий килимок. Не забудьте висаджувати їх з відстанню, адже вони в процесі випікання будуть рости. Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте шу перші 10 хвилин при цій температурі. Далі зменште температуру до 180 градусів та продовжуйте випікати до золотистого кольору тістечок. Не відкривайте духовку доки шу не випечуться. Готові тістечка охолодіть та викладіть на тарілку.

Інгредієнти для малинового крему:

– 120 мл води;

– 100 г малинового пюре;

– 2 ст. л крохмалю;

– 1 ст. л лимонного соку;

– 3 ст. л цукру.

Малинове пюре змішайте з 3 ст. л цукру, крохмалем та влийте суміш води та лимонного соку – заваріть начинку на маленькому вогні постійно помішуючи її вінчиком. Консистенція готового крему повинна бути густою. Перекладіть готовий крем в миску, накрийте харчовою плівкою в контакт та охолодіть. Відправте охолоджений малиновий крем в кондитерський мішок та начиніть ним тістечка шу.

Інгредієнти для горіхового бісквіта:

– 1 яйце;

– 2 яєчні білки;

– 65 г цукрової пудри;

– 35 г волоських горіхів;

– 30 г борошна;

– 3 г розпушувача;

– дрібка солі;

– ванільний цукор.

Для приготування бісквіта збийте яйця та білки до пишної та світлої маси. Ретельно обсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та подрібніть їх в борошно разом з цукровою пудрою, борошном, розпушувачем, ванільним цукром та дрібкою солі. З'єднайте суміш з яєчною масою та вимішайте тісто однорідності лопаткою. Застеліть деко для бісквіта пергаментом, вилийте тісто та розгладьте його. Випікайте бісквіт в духовці протягом 7-8 хвилин при температурі 200 градусів. Далі ми будемо формувати поліно з коржа. Для цього нам знадобиться або спеціальна форма для випічки або її можна зробити власноруч з пластикової пляшки. Відріжте дно та горлечко, один кінець закрийте фольгою, складеною у декілька шарів. Зафіксуйте її за допомогою скотчу. З бісквіта виріжте пласт, який відповідає розміру вашої форми для поліна (попередньо заміряйте її за допомогою пергаменту й зробіть на ньому відповідні позначки олівцем, лише потім наносьте тісто й випікайте – таким чином готовий бісквіт вирізати не доведеться, він ідеально увійде у форму). Пергамент із бісквіта не знімайте, покладіть його всередину форми, згорнувши бісквіт трубочкою, поки він ще теплий і еластичний, якщо охолоне, то почне ламатися.

Інгредієнти для шоколадного мусу:

– 200 г молочного шоколаду;

– 200 мл вершків не менше 33% жирності;

– 150 мл молока;

– 7 г желатину;

– 2 ст. л віскі або рому.

Желатин залийте 40 мл холодної води та залишіть набухати. На водяній бані розтопіть шоколад з молоком, але не доведіть до кипіння. Вилийте теплий однорідний желатин до шоколадної маси та швидко перемішайте. Охолодіть масу. Окремо збийте вершки в пишну масу та введіть в неї шоколадну суміш з желатином – перемішайте легкими рухами.

Як сформувати бюш-де-ноель

На дно форми з шоколадним бісквітом вилийте 2 ст. л шоколадного мусу, в середину викладіть шу з начинкою, далі знову шоколадний мус та тістечка. Таким чином заповніть весь торт у формі. Відправте заготовку в морозилку на 60-70 хвилин.

Інгредієнти для ганаша:

– 250 мл жирних вершків;

– 200 г чорного шоколаду.

Для приготування шоколадного ганаша розтопіть на паровій бані шоколад з вершками, дайте охолонути.

Інгредієнти для бісквіту-мох:

– 1 яйце;

– 30 мл сиропу глюкози або інвертного сиропу;

– 25 г борошна;

– 12 г цукру;

– 5 г розпушувача;

– зелений харчовий барвник.