Блинчики на молоке получаются тонкие и ароматные. Начинять их можно чем угодно: грибами, тушеной капустой, розовым или яблочным конфитюром либо просто джемом.
Читайте также Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей
Рецепт блинчиков на молоке
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Фото BBC
Приготовление:
- Смешайте в глубокой миске яйца с сахаром и солью.
- Нагрейте молоко до комнатной температуры. Влейте 1 стакан в яичную смесь и перемешайте.
- Постепенно добавьте муку и тщательно все перемешайте. Тесто для блинчиков должно получиться без комочков, однородным.
- Влейте оставшееся молоко, масло и перемешайте. Если тесто слишком густое – добавьте еще молока, если слишком жидкое – 1 – 2 столовые ложки муки (дополнительно к норме по рецепту).
- Разогрейте сковороду и пожарьте на ней блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.
- Приятного аппетита!