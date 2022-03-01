Блинчики на молоке получаются тонкие и ароматные. Начинять их можно чем угодно: грибами, тушеной капустой, розовым или яблочным конфитюром либо просто джемом.

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Рецепт блинчиков на молоке

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6


Фото BBC

Приготовление:

  1. Смешайте в глубокой миске яйца с сахаром и солью.
  2. Нагрейте молоко до комнатной температуры. Влейте 1 стакан в яичную смесь и перемешайте.
  3. Постепенно добавьте муку и тщательно все перемешайте. Тесто для блинчиков должно получиться без комочков, однородным.
  4. Влейте оставшееся молоко, масло и перемешайте. Если тесто слишком густое – добавьте еще молока, если слишком жидкое – 1 – 2 столовые ложки муки (дополнительно к норме по рецепту).
  5. Разогрейте сковороду и пожарьте на ней блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.
  1. Приятного аппетита!