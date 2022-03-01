Щоб приготувати тонкі та ароматні млинці, вам потрібно мінімум продуктів та трішки часу. Начинками до млинців можуть бути домашні варення чи джеми, мед, або тушковані овочі чи курятина.

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Рецепт домашніх млинців на молоці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6



Фото BBC

Інгредієнти:

– 2 склянки молока;

– 1 столова ложка олії;

– 2 курячих яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 200 – 250 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

Змішайте в глибокому посуді яйця з цукром та сіллю.

Нагрійте молоко до кімнатної температури. Влийте 1 склянку до яєчної суміші та перемішайте.

Поступово додайте борошно та ретельно вимішайте масу. Тісто на млинці повинно бути без грудочок, однорідним.

Влийте решту молока, олію та перемішайте. Якщо тісто загусте – влийте ще рідини, якщо надто рідке – додаткові 1 – 2 столові ложки борошна.

Розігрійте сковорідку та обсмажуйте млинці з обох сторін до золотої скоринки.

Смачного!