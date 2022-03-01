Блинчики на Масленицу: вкусно и с грибами, и с медом
1 марта 2022 , 17:47Читати новину українською
Неделя перед Великим постом – Сыропустная. В эти дни мы готовим разнообразнейшие блюда с молоком и сыром. Вот проверенный рецепт блинчиков. Начинка – на ваш вкус.
Блинчики на молоке получаются тонкие и ароматные. Начинять их можно чем угодно: грибами, тушеной капустой, розовым или яблочным конфитюром либо просто джемом.
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Рецепт блинчиков на молоке
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Фото BBC
– 2 стакана молока;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 2 куриных яйца;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 200 – 250 граммов пшеничной муки.
Приготовление:
- Смешайте в глубокой миске яйца с сахаром и солью.
- Нагрейте молоко до комнатной температуры. Влейте 1 стакан в яичную смесь и перемешайте.
- Постепенно добавьте муку и тщательно все перемешайте. Тесто для блинчиков должно получиться без комочков, однородным.
- Влейте оставшееся молоко, масло и перемешайте. Если тесто слишком густое – добавьте еще молока, если слишком жидкое – 1 – 2 столовые ложки муки (дополнительно к норме по рецепту).
- Разогрейте сковороду и пожарьте на ней блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.
- Приятного аппетита!