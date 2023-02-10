В своем блоге в соцсетях Мартыновская часто рассказывает о дочери вере, ее питании и любимых блюдах.
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Девушка отметила, что ее дочь с двух лет каждое утро ест блинчик. Мартыновская смеется, ведь после привычного
"Дань, давай омлетик" она говорит "Хорошо, только после блина".
Чтобы и вы могли приготовить эти чудо-блины для своих малышей, шеф-кухарка подробно описала рецепт блюда. Они получаются тонкими, нежными и очень вкусными.
Рецепт блинов от Оли Мартыновской
- Время: 20 минут
- Порции: 1 – 2
Приготовление:
- Выбиваем яйцо в миску, соединяем с 2 столовыми ложками молока, солью и сахаром.
- Перемешиваем венчиком и высыпаем муку. Тесто должно быть густым и без комочков.
- Вливаем оставшееся молоко, растопленное сливочное масло или масло и снова перемешиваем, до однородной консистенции.
- Разогреваем сковороду и готовим блины – обжариваем с двух сторон до готовности.
Блинчики готовы!
Подавайте их к столу горячими, холодными, хорошо вкусными и разогретыми (запеченными). Относительно начинок: выбирайте по своему вкусу. Это может быть шоколадная паста, варенье, сгущенка или отварная курочка или овощи.