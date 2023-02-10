В своем блоге в соцсетях Мартыновская часто рассказывает о дочери вере, ее питании и любимых блюдах.

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Девушка отметила, что ее дочь с двух лет каждое утро ест блинчик. Мартыновская смеется, ведь после привычного

"Дань, давай омлетик" она говорит "Хорошо, только после блина".

Чтобы и вы могли приготовить эти чудо-блины для своих малышей, шеф-кухарка подробно описала рецепт блюда. Они получаются тонкими, нежными и очень вкусными.

Рецепт блинов от Оли Мартыновской

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 – 2

Ингредиенты:

– 1 куриное яйцо;

– стакан молока;

– щепотка соли;

– щепотка сахара;

– 2 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка сливочного масла или растительного масла.

Приготовление:

Выбиваем яйцо в миску, соединяем с 2 столовыми ложками молока, солью и сахаром.

Перемешиваем венчиком и высыпаем муку. Тесто должно быть густым и без комочков.

Вливаем оставшееся молоко, растопленное сливочное масло или масло и снова перемешиваем, до однородной консистенции.

Разогреваем сковороду и готовим блины – обжариваем с двух сторон до готовности.

Блинчики готовы!

Подавайте их к столу горячими, холодными, хорошо вкусными и разогретыми (запеченными). Относительно начинок: выбирайте по своему вкусу. Это может быть шоколадная паста, варенье, сгущенка или отварная курочка или овощи.