У своєму блозі в соцмережах Мартиновська часто розповідає про донечку віру, її харчування та улюблені страви.

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Дівчина відзначила, що її донька з двох років щоранку їсть млинець. Мартиновська сміється, адже після звичного

"Донь, давай омлетик" вона каже "Добре, тільки після млинця".

Щоб і ви могли приготувати ці чудо-млинці для своєї малечі, шеф-кухарка детально описала рецепт страви. Вони виходять тонкими, ніжними та надзвичайно смачні.

Рецепт млинців від Олі Мартиновської

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 – 2

Інгредієнти:

– 1 куряче яйце;

– склянка молока;

– дрібка солі;

– дрібка цукру;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка вершкового масла або олії.

Приготування:

Вибиваємо яйце у миску, з'єднуємо з 2 столовими ложками молока, сіллю та цукром.

Перемішуємо вінчиком та висипаємо борошно. Тісто повинно бути густим та без грудочок.

Вливаємо решту молока, розтоплене вершкове масло чи олію та знову перемішуємо, до однорідної консистенції.

Розігріваємо сковорідку та готуємо млинці – обсмажуємо з двох сторін до готовності.

Млинці готові!

Подавайте їх до столу гарячими, холодними, добре смакую і розігрітими (запеченими) Щодо начинок: обирайте на свій смак. Це може бути шоколадна паста, варення, згущене молоко, або відварена курочка чи овочі.