У своєму блозі в соцмережах Мартиновська часто розповідає про донечку віру, її харчування та улюблені страви.
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Дівчина відзначила, що її донька з двох років щоранку їсть млинець. Мартиновська сміється, адже після звичного
"Донь, давай омлетик" вона каже "Добре, тільки після млинця".
Щоб і ви могли приготувати ці чудо-млинці для своєї малечі, шеф-кухарка детально описала рецепт страви. Вони виходять тонкими, ніжними та надзвичайно смачні.
Рецепт млинців від Олі Мартиновської
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1 – 2
Приготування:
- Вибиваємо яйце у миску, з'єднуємо з 2 столовими ложками молока, сіллю та цукром.
- Перемішуємо вінчиком та висипаємо борошно. Тісто повинно бути густим та без грудочок.
- Вливаємо решту молока, розтоплене вершкове масло чи олію та знову перемішуємо, до однорідної консистенції.
- Розігріваємо сковорідку та готуємо млинці – обсмажуємо з двох сторін до готовності.
Млинці готові!
Подавайте їх до столу гарячими, холодними, добре смакую і розігрітими (запеченими) Щодо начинок: обирайте на свій смак. Це може бути шоколадна паста, варення, згущене молоко, або відварена курочка чи овочі.