Блинчики с мясом запеченные в духовке – это что-то новое для нас, ведь мы привыкли просто обжарить их на сковороде и сразу подавать на стол.

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Попытайтесь приготовить блины с мясной начинкой и запечь их под соусом. Начинку выбирайте по вашему вкусу: из куриного филе они получатся особенно нежными.

Рецепт запеченных блинчиков с соусом

  • Время: 80 минут
  • Порции: 10 – 15 штук

Приготовление:

  • Для начинки обжариваем мелко нарезанные овощи, добавляем фарш, соль, специи и томатную пасту. Хорошо перемешиваем и готовим на среднем огне 10-15 минут.
  • Для блинов к теплому молоку добавляем яйца, сахар, соль и хорошо перемешиваем. Не переставая мешать, вводим теплую воду и муку. Последним добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.
  • Жарим блины на разогретой сковороде, на среднем огне до золотистой корочки с каждой из сторон.
  • Для соуса на сливочном масле обжариваем муку 1 минутку. Вливаем молоко, добавляем соль, мускатный орех и творог. При постоянном помешивании загущаем соус на среднем огне.
  • На блинчик выкладываем 2 столовые ложки фарша и посыпаем зеленым лучком, закручиваем в рулетик.
  • Перекладываем рулетики в форму, заливаем соусом и присыпаем натертым сыром.
  • Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20 – 30 минут до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!