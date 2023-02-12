Блинчики с телятиной запеченные в духовке: вкусный рецепт на несколько дней

Безусловно, блины одно из любимых блюд украинцев. Их готовят разного размера, толщины и срезными начинками.

Блинчики с мясом запеченные в духовке – это что-то новое для нас, ведь мы привыкли просто обжарить их на сковороде и сразу подавать на стол.

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Попытайтесь приготовить блины с мясной начинкой и запечь их под соусом. Начинку выбирайте по вашему вкусу: из куриного филе они получатся особенно нежными.

Рецепт запеченных блинчиков с соусом

Время: 80 минут

80 минут Порции: 10 – 15 штук

– 600 граммов фарша;– лук;– морковь;– сладкий перец;– 5 столовых ложек томатной пасты;– соль;– черный молотый перец;- зеленый лук.– 250 граммов молока– 250 граммов теплой воды– 200 граммов муки– 4 яйца– 2 столовые ложки сахара– щепотка соли– 60 граммов сливочного масла.– 300 граммов молока;– 20 граммов масла;– соль;– мускатный орех;– 30 – 50 граммов сыра;– 100 граммов моцареллы.

Приготовление:

Для начинки обжариваем мелко нарезанные овощи, добавляем фарш, соль, специи и томатную пасту. Хорошо перемешиваем и готовим на среднем огне 10-15 минут.

Для блинов к теплому молоку добавляем яйца, сахар, соль и хорошо перемешиваем. Не переставая мешать, вводим теплую воду и муку. Последним добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

Жарим блины на разогретой сковороде, на среднем огне до золотистой корочки с каждой из сторон.

Для соуса на сливочном масле обжариваем муку 1 минутку. Вливаем молоко, добавляем соль, мускатный орех и творог. При постоянном помешивании загущаем соус на среднем огне.

На блинчик выкладываем 2 столовые ложки фарша и посыпаем зеленым лучком, закручиваем в рулетик.

Перекладываем рулетики в форму, заливаем соусом и присыпаем натертым сыром.

Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20 – 30 минут до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!