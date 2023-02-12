Блинчики с телятиной запеченные в духовке: вкусный рецепт на несколько дней
12 февраля 2023, 13:27Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Безусловно, блины одно из любимых блюд украинцев. Их готовят разного размера, толщины и срезными начинками.
Блинчики с мясом запеченные в духовке – это что-то новое для нас, ведь мы привыкли просто обжарить их на сковороде и сразу подавать на стол.
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Попытайтесь приготовить блины с мясной начинкой и запечь их под соусом. Начинку выбирайте по вашему вкусу: из куриного филе они получатся особенно нежными.
Рецепт запеченных блинчиков с соусом
- Время: 80 минут
- Порции: 10 – 15 штук
– 600 граммов фарша;
– лук;
– морковь;
– сладкий перец;
– 5 столовых ложек томатной пасты;
– соль;
– черный молотый перец;
- зеленый лук.
Для блинов:
– 250 граммов молока
– 250 граммов теплой воды
– 200 граммов муки
– 4 яйца
– 2 столовые ложки сахара
– щепотка соли
– 60 граммов сливочного масла.
Для соуса:
– 300 граммов молока;
– 20 граммов масла;
– соль;
– мускатный орех;
– 30 – 50 граммов сыра;
– 100 граммов моцареллы.
Приготовление:
- Для начинки обжариваем мелко нарезанные овощи, добавляем фарш, соль, специи и томатную пасту. Хорошо перемешиваем и готовим на среднем огне 10-15 минут.
- Для блинов к теплому молоку добавляем яйца, сахар, соль и хорошо перемешиваем. Не переставая мешать, вводим теплую воду и муку. Последним добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.
- Жарим блины на разогретой сковороде, на среднем огне до золотистой корочки с каждой из сторон.
- Для соуса на сливочном масле обжариваем муку 1 минутку. Вливаем молоко, добавляем соль, мускатный орех и творог. При постоянном помешивании загущаем соус на среднем огне.
- На блинчик выкладываем 2 столовые ложки фарша и посыпаем зеленым лучком, закручиваем в рулетик.
- Перекладываем рулетики в форму, заливаем соусом и присыпаем натертым сыром.
- Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20 – 30 минут до образования золотистой корочки.
Приятного аппетита!