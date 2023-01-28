Блинчики с твердым сыром – отличный вариант для завтрака, обеда или ужина. Их можно начинять разными солеными продуктами, а можно есть просто без ничего, или с соусом.
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Поверьте, этот рецепт блинов станет для вас подлинным открытием.
Рецепт блинчиков с твердым сыром
- Время: 1 час
- Порции: 15 – 17 штук
Приготовление :
- Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью, добавляем молоко (немножко теплое), перемешиваем до однородности.
- Добавляем муку просеянную с разрыхлителем, взбиваем блендером до однородности.
- Добавляем растительное масло и натертый на мелкую терку сыр и перемешиваем до однородной консистенции.
- Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон.
Приятного тебе аппетита!