Блинчики с твердым сыром – отличный вариант для завтрака, обеда или ужина. Их можно начинять разными солеными продуктами, а можно есть просто без ничего, или с соусом.

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Поверьте, этот рецепт блинов станет для вас подлинным открытием.

Рецепт блинчиков с твердым сыром

Время: 1 час

1 час Порции: 15 – 17 штук

Ингредиенты:

– 500 граммов молока;

– 200 граммов муки;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 150 граммов твердого сыра;

– любимая зелень.

Приготовление :

Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью, добавляем молоко (немножко теплое), перемешиваем до однородности.

Добавляем муку просеянную с разрыхлителем, взбиваем блендером до однородности.

Добавляем растительное масло и натертый на мелкую терку сыр и перемешиваем до однородной консистенции.

Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон.

Приятного тебе аппетита!