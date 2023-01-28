Млинці з твердим сиром – відмінний варіант для сніданку, обіду чи вечері. Їх можна начиняти різними соленими продуктами, а можна їсти просто без нічого, або з соусом.

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Повірте, цей рецепт млинців стане для вас справжнім відкриттям.

Рецепт млинців з твердим сиром

Час: 1 година

1 година Порції: 15 – 17 штук

Інгредієнти:

– 500 грамів молока;

– 200 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 150 грамів твердого сиру;

– улюблена зелень.

Приготування:

Яйця злегка збиваємо з цукром та сіллю, додаємо молоко (трішки тепле), перемішуємо до однорідності.

Додаємо борошно просіяне з розпушувачем, збиваємо блендером до однорідності.

Додаємо олію та натертий на дрібну тертку сир і перемішуємо до однорідної консистенції.

Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.

Смачного!