Млинці з твердим сиром – відмінний варіант для сніданку, обіду чи вечері. Їх можна начиняти різними соленими продуктами, а можна їсти просто без нічого, або з соусом.

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Повірте, цей рецепт млинців стане для вас справжнім відкриттям.

Рецепт млинців з твердим сиром

  • Час: 1 година
  • Порції: 15 – 17 штук

Приготування:

  • Яйця злегка збиваємо з цукром та сіллю, додаємо молоко (трішки тепле), перемішуємо до однорідності.
  • Додаємо борошно просіяне з розпушувачем, збиваємо блендером до однорідності.
  • Додаємо олію та натертий на дрібну тертку сир і перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.

Смачного!