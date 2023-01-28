Млинці з твердим сиром – відмінний варіант для сніданку, обіду чи вечері. Їх можна начиняти різними соленими продуктами, а можна їсти просто без нічого, або з соусом.
Читайте також Зігріє взимку: рецепт супу мінестроне
Повірте, цей рецепт млинців стане для вас справжнім відкриттям.
Рецепт млинців з твердим сиром
- Час: 1 година
- Порції: 15 – 17 штук
Приготування:
- Яйця злегка збиваємо з цукром та сіллю, додаємо молоко (трішки тепле), перемішуємо до однорідності.
- Додаємо борошно просіяне з розпушувачем, збиваємо блендером до однорідності.
- Додаємо олію та натертий на дрібну тертку сир і перемішуємо до однорідної консистенції.
- Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
Смачного!