Минестроне – популярный овощной суп из Италии. В зависимости от сезонности изменяется и наполнение супа. Хотя всегда можно выбрать замороженные овощи.

Читайте также Суп с куриными сердечками: бюджетный рецепт на всю семью

Как правило, традиционный рецепт предполагает, что овощи режутся, варятся до готовности, а затем половина измельчается в блендере к пюре, которое затем добавляется обратно в суп. Но можно и без этого.

Рецепт супа минестроне

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 2 картофелины;

– 1 средняя морковь;

– 1 репчатый лук;

– небольшой кабачок;

– 2 стебля сельдерея;

– 100 граммов бекона;

– 400 граммов томатов в собственном соке;

– 150 – 200 граммов брокколи;

– 50 грамм стручковой фасоли, или горошка;

– 100 граммов консервированной фасоли;

– 50 граммов мелких макарон;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– копченая молотая паприка;

– сыр пармезан для подачи.

Приготовление:

Вместо воды для супа можно использовать готовый куриный или мясной бульон.

Нарезаем все ингредиенты одинаковыми кубиками толщиной около 5 миллиметров. Заделывать овощи нужно в определенном порядке, потому что каждые из них готовятся по-разному.

Обжариваем в кастрюльке объемом минимум 4 литра. Сначала лук, к нему через пару минут добавляем бекон, морковь и сельдерей. Если есть, то хорошо добавить немного тимьяна.

Обжариваем на медленном огне, нам не нужна румяность. Дали картошку. Еще немного жарим и следом томаты. Заливаем все бульоном или водой. Добавляем чеснок, натертый мелко.

Варим все минут 10. Важно, чтобы картофель успел свариться, но не развалился. Следом бросаем кабачок. Еще 5 минут и другие овощи, а именно: замороженная брокколи, замороженная стручковая фасоль, фасоль из банки. Солим, перчим и удобряем копченой паприкой. Добавляем отварные макароны.

Суп должен быть густой, поэтому жидкость балансируем сами, но не забываем, что на следующий день он станет гуще и унесет у себя часть жидкости.

Подаем к столу с творогом пармезан.

Приятного тебе аппетита!

Рекомендации к супу минестроне: