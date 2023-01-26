Минестроне – популярный овощной суп из Италии. В зависимости от сезонности изменяется и наполнение супа. Хотя всегда можно выбрать замороженные овощи.
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Как правило, традиционный рецепт предполагает, что овощи режутся, варятся до готовности, а затем половина измельчается в блендере к пюре, которое затем добавляется обратно в суп. Но можно и без этого.
Рецепт супа минестроне
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Вместо воды для супа можно использовать готовый куриный или мясной бульон.
- Нарезаем все ингредиенты одинаковыми кубиками толщиной около 5 миллиметров. Заделывать овощи нужно в определенном порядке, потому что каждые из них готовятся по-разному.
- Обжариваем в кастрюльке объемом минимум 4 литра. Сначала лук, к нему через пару минут добавляем бекон, морковь и сельдерей. Если есть, то хорошо добавить немного тимьяна.
- Обжариваем на медленном огне, нам не нужна румяность. Дали картошку. Еще немного жарим и следом томаты. Заливаем все бульоном или водой. Добавляем чеснок, натертый мелко.
- Варим все минут 10. Важно, чтобы картофель успел свариться, но не развалился. Следом бросаем кабачок. Еще 5 минут и другие овощи, а именно: замороженная брокколи, замороженная стручковая фасоль, фасоль из банки. Солим, перчим и удобряем копченой паприкой. Добавляем отварные макароны.
- Суп должен быть густой, поэтому жидкость балансируем сами, но не забываем, что на следующий день он станет гуще и унесет у себя часть жидкости.
- Подаем к столу с творогом пармезан.
Приятного тебе аппетита!
Рекомендации к супу минестроне:
- вкусно подавать с сыром пармезан или казнительной (пармезан даст пикантность, а мучительная – сливочность и нежность);
- также вкусно добавлять ложку песто;
- овощи можно выбрать любые сезонные, а именно: цуккини, маленькую кукурузу, болгарский перец, зеленый горошек, фенхель, шпинат, базилик, нут. Можно брать и часть замороженных.
- вкусно будет, если добавить прованских трав: чабрец, орегано.